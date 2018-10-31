Спектакль Башдрамы «Зулейха открывает глаза» попал в 6 номинаций «Золотой маски»

Как сообщается на сайте премии, драма режиссера Айрата Абушахманова «Зулейха открывает глаза» по бестселлеру Гузель Яхиной отмечена Российской национальной театральной премией Золотая маска» в пяти номинациях: «Драма/спектакль большой формы», «Работа художника», «Работа художника по костюмам» (Альберт Нестеров, в свое время уже получивший «Маску» за работу в спектакле Абушахманова «Черноликие»), «Работа художника по свету» (Ильшат Саяхов), «Драма/женская роль» (Римма Кагарманова), «Драма/Работа режиссера» (Айрат Абушахманов).

На звание лауреата в номинации «Драма / Спектакль большой формы» сезона 2017-2018 претендуют 13 спектаклей, в их числе - балет Кирилла Серебрянникова «Нуреев», собравший рекордное количество номинаций.

Римма Кагарманова попала в список лучших наравне с известными актрисами театра и кино Еленой Яковлевой, Юлией Пересильд, Дарьей Мороз и другими. Айрат Абушахманов, чью работу ранее отмечали на премии (спектакль «Пролетая над гнездом кукушки») поборется за звание лучшего с такими титулованными режиссерами, как Кирилл Серебрянников, Андрей Могучий, Константин Богомолов.

Ранее автор романа Гузель Яхина сообщила на своей странице в Facebook, что спектакль Башдрамы покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Алмате.