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В Уфе полицейские задержали женщину, истязавшую четверых детей

10 апреля 2019, 14:42
Фото: Mkset.ru
Двое из них были своими, а двое – приемными.

Сегодня в Уфе полицейские задержали женщину, подозреваемую в истязании двух и более детей, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в следкоме Башкирии.

Уголовное дело в отношении 46-летней уфимки было возбуждено в марте. Следствие установило, что она почти 5 лет (с августа 2014 по февраль 2019 года) избивала своих детей (дочь 14 лет и сына 11 лет), а также приемных мальчиков (7 и 10 лет) в качестве наказания. Также она применяла иные противоправные насильственные действия.

Детям она запретила что-либо рассказывать своему отцу, но они все-таки это сделали. После этого детей у нее забрали, а приемных мальчиков отдали в отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних.

- После возбуждения в отношении женщины уголовного дела она скрылась от органов следствия, в связи с чем, была объявлена в федеральный розыск, - сообщили в следкоме. - 10 апреля 2019 года подозреваемая была задержана сотрудниками МВД по Республике Башкортостан на территории Уфы.

Сейчас с задержанной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Если Вам стало известно о случаях нарушения прав несовершеннолетних Вы можете позвонить на круглосуточную телефонную линию следственного управления по Республике Башкортостан «Ребенок в опасности» по телефону: 8 (347) 273-99-88; с мобильных операторов связи: 123.

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