В Уфе полицейские задержали женщину, истязавшую четверых детей

Уголовное дело в отношении 46-летней уфимки было возбуждено в марте. Следствие установило, что она почти 5 лет (с августа 2014 по февраль 2019 года) избивала своих детей (дочь 14 лет и сына 11 лет), а также приемных мальчиков (7 и 10 лет) в качестве наказания. Также она применяла иные противоправные насильственные действия.