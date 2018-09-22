В Башкирии судили маму, избивавшую и морившую голодом 10-летнего сына

Мировым судом Белорецка рассмотрено дело 36-летней женщины. По данным пресс-службы местной прокуратуры, мать долгое время не занималась воспитанием сына, при этом злоупотребляла спиртными напитками.

10-летний мальчик часто оставался один без присмотра и питания.

В ведомстве также сообщают, что женщина часто оскорбляла своего сына и периодически избивала.