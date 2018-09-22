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В Башкирии судили маму, избивавшую и морившую голодом 10-летнего сына
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Башкирии судили маму, избивавшую и морившую голодом 10-летнего сына

Сегодня, 12:06ПроисшествияЗиля Аскерова
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