Сумма выплат по ОСАГО в Башкирии снизилась на 38%

В 2018 году страховые организации в Башкирии заключили 3 млн договоров страхования (плюс 6% к 2017 году), из них 65,5% – договоры добровольного страхования. При этом объем страховых премий вырос на 12,8% по сравнению с 2017 годом и достиг 19,7 млрд рублей, сообщает Национальный банк по Башкирии Уральского ГУ ЦБ РФ.
Отмечается рост рынка добровольного страхования жизни. Его доля достигла 31,7% от страхового рынка республики. Сумма взносов увеличилась на 6% и достигла 6,3 млрд рублей, а количество договоров выросло на 33,3%. Положительная динамика связана, в том числе, с увеличением спроса на ипотеку.
Количество договоров ОСАГО по сравнению с прошлым годом выросло на 2%, сумма выплаченных страховых премий составила 5,4 млрд рублей (увеличилась на 6%). При этом сумма страховых выплат снизилась на 38% составила 3 млрд рублей. Как поясняет Нацбанк, это связано с увеличением случаев натурального возмещения вреда – ремонта автомобилей и работой страховщиков по урегулированию убытков.
Рынок ОСАГО стал более прибыльным. Если по итогам 2017 года коэффициент выплат по ОСАГО составлял 93%, то в 2018 году он достиг 56,3%.