Сумма выплат по ОСАГО в Башкирии снизилась на 38%

В 2018 году страховые организации в Башкирии заключили 3 млн договоров страхования (плюс 6% к 2017 году), из них 65,5% – договоры добровольного страхования. При этом объем страховых премий вырос на 12,8% по сравнению с 2017 годом и достиг 19,7 млрд рублей, сообщает Национальный банк по Башкирии Уральского ГУ ЦБ РФ.