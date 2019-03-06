Борьба со снегом в Уфе: А, само пройдет!

Бесконечно наблюдать можно, как известно, за тремя вещами: как горит пламя, как работает коллега и как красится любимая. У жителей благословенного города Уфа есть еще одна наблюдательная константа: также бесконечно можно наблюдать за тем, как городские коммунальщики борются со снегом.
Ну, конечно же, нет. Не в смысле нельзя наблюдать, ну, то есть, наблюдать действительно нельзя, потому что – это вообще наша родная традиция – в борьбе со снегом в Уфе власти предпочитают обычно сдаться сразу после стартового свистка.
Не далее, как вчера, 5 марта, на традиционном вторничном оперативном совещании в администрации Уфы главный за уфимскую коммуналку и одновременно почти полный тезка бывшего «башлыги» Рустем Хамитов сказал, что борьба со снегом в столице пока идет на недостаточно высоком уровне. То есть, она идет, хоть и не совсем активно, но самое главное – борются же люди!
В день написания этих строк и в день этой оперативки я проехал полгорода на автобусе, буквально прилепив глаза к окошкам, тщетно пытаясь заметить хотя бы намеки на эту, пусть и не полноценную, но все же борьбу. Не получилось. Ни одной машины, ни одного человека не было замечено в этой воистину неравной борьбе.
Потом я прошел пару кварталов пешком по тротуарам и по дворам. Вы знаете, я немного занимаюсь спортом... Так вот, пройти пару-тройку кварталов (пешком ходить полезно вообще-то) по этим вот тропинкам (фото ниже) – ну, это, знаете ли, практически полноценная кардио-разминка перед тренировкой.
И это еще вчера во вторник была солнечная погодка, тепло по-весеннему. А помните, что было в минувшие выходные? Было оооочень снежно. И также оооочень трудно было на городских улицах заметить спецтехнику и людей, полных решимости победить в схватке с природной стихией.
Может быть, конечно, я зря сгущаю краски, может быть, есть какие-то объективные причины для неуспешной и весьма неспешной борьбы со снегом? Например, не хватает техники. Ну, судя по вчерашней оперативке в мэрии, техники действительно не хватает, раз Хамитов (из мэрии который, не бывший, не путайте) сообщил о предстоящей покупке 22 единиц коммунальной техники на 182 миллиона рублей. Вот теперь точно можно вздохнуть спокойно!
Правда, товарищ Хамитов не пояснил, что для того, чтобы купить эти 22 единицы техники, необходимо объявить конкурс, подготовить конкурсную документацию, пройти всю процедуру, которая затянется на месяц-другой. Как раз до лета: то бишь новую технику мы увидим только следующей зимой.
Или же и не увидим, проходили мы это все. Бывший «мэрямэр» Ялалов, помнится, тоже все грозился затариться новой техникой для окончательной и безоговорочной победы над зимой и снегом. Ну, ладно, бывшие они на то и бывшие, не будем ворошить прошлое.
Кстати, чтобы два раза не вставать, раз уж о закупках новой техники заговорили, вспомним еще одну уфимскую беду: транспорт. Помните, нам обещали купить в город 200 больших автобусов? Потом 100, потом 50, потом снова 100. А помните, пару месяцев назад обещали, что 51-х автобусов станет больше и не надо будет по 40 минут их ждать? А помните, обещали, что в Затон на больших автобусах можно будет до позднего вечера уехать? Думаете, обещания исполнены? А нате-ка выкусите! Размечтались.
Помните прекрасную добрую почти сказочную историю про то, как добрый начальник Хабиров немного потроллил подчиненного Мустафина? Я, конечно, давно там не был возле Белого Дома, но подозреваю, что такого (фото ниже) там под окнами большого босса нет. Поэтому и троллить никто никого не будет.
По всей видимости, городские власти приняли мудрое решение: ждать естественного решения проблемы. То есть ждать весны, когда само все растает и само все высохнет. Мо-лод-цы!
Вот тут ниже небольшое видео с одного из городских дворов, точнее даже, с трех. Там такое месиво, что передвигаться пешком трудно, а на легковых машинах с обычной посадкой порой невозможно. И есть сомнение, что даже «скорая» в случае чего сможет проехать.
Не болейте. Скоро весна. Ну, то есть, скоро лето.