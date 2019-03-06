Борьба со снегом в Уфе: А, само пройдет!

Кстати, чтобы два раза не вставать, раз уж о закупках новой техники заговорили, вспомним еще одну уфимскую беду: транспорт. Помните, нам обещали купить в город 200 больших автобусов? Потом 100, потом 50, потом снова 100. А помните, пару месяцев назад обещали, что 51-х автобусов станет больше и не надо будет по 40 минут их ждать? А помните, обещали, что в Затон на больших автобусах можно будет до позднего вечера уехать? Думаете, обещания исполнены? А нате-ка выкусите! Размечтались.