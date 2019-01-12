Радий Хабиров "потроллил" мэра Уфы из-за снегопада
Ульфат Мустафин в долгу не остался и оперативно ответил в своей соцсети.
Утро 12 января началось со снегопада и штормового предупреждения от МЧС о сильных порывах ветра и гололедице на дорогах республики. В такие дни, как известно, у снегоуборочной техники появляется в разы больше работы.
Шутка Радия Хабирова в социальных сетях в адрес нового сити-менеджера " ...нет ничего красивее башкирской зимы и снега... уверен, Ульфат Мансурович @ulfatmustafin так же думает (орфография автора сохранена - ред.)" получилась актуальной.
Ответ Ульфата Мустафина не заставил себя ждать:
- Коммунальные и жилищные службы города работают в усиленном режиме, Радий Фаритович! @khabirovradii Главные магистрали и подъездные пути расчищают 304 единиц спецтехники и 212 дорожных рабочих. Во дворах задействовано 850 дворников.
И действительно, несмотря на снежные заносы, уфимцы на сугробы в этом году почти не жалуются: большая часть территории города своевременно убирается. Но, увы, пока не во всех районах.
- Коммунальные службы Октябрьского района очень отстают, даже наледь перед подъездом не убирают. В частности говорю про дома ниже Российской по адресу Уфимское шоссе 18 - 18/5 дома, школа 124, - подобных сообщений от уфимцев в комментариях к посту мэра - десятки.
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