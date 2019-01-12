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Радий Хабиров "потроллил" мэра Уфы из-за снегопада
Сюжеты:
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Радий Хабиров "потроллил" мэра Уфы из-за снегопада

12 января, 15:46ОбществоВиктория КуприяноваФото: glavarb.ru
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