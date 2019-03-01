Затратных массовых мероприятий к 100-летию Башкирии в регионе не планируется

– Цифры по затратам на празднование юбилея мы сможем назвать по итогам в декабре. Уверен, тогда мы назовем и сумму привлеченных средств со стороны инвесторов и предпринимателей, с которыми мы сможем договориться на встречах в рамках празднования. Мы старались составить план таким образом, чтобы получить максимальный выхлоп от каждого мероприятия. К примеру, основным «тараном» на Днях Республики Башкортостан в парке «Зарядье» будет именно деловая часть: на нее мы попытаемся завлечь максимальное количество инвесторов и госкорпораций, которые готовы вложиться в республику.