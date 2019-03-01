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Затратных массовых мероприятий к 100-летию Башкирии в регионе не планируется

1 марта 2019, 12:33
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Об этом сообщили министр культуры РБ Амина Шафикова и начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев.

Согласно концепции празднования, затратных мероприятий к столетию республики не планируется, главная идея консолидация всех уроженцев республики.

Больших мероприятий конкретно к столетию, может быть, и не будет, но все мероприятия, которые проводятся в этом году в учреждениях культуры нашей республики, посвящены этой дате – будь то мероприятие в маленькой библиотеке или мероприятие районного масштаба, подчеркнула Амина Шафикова.

В числе важных культурных событий Амина Шафикова назвала концерт «Поэма о Башкортостане», который пройдет 23 марта в ГКЗ «Башкортостан» и будет посвящен вековой истории республики. На этом вечере ожидаются руководители и делегации почти всех субъектов ПФО, а также полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Также 12-13 марта в Совете Федерации пройдут Дни Республики Башкортостан, в сентябре – в московском парке «Зарядье». Урал Кильсенбаев отметил, что в рамках празднования в регионе также пройдут конференция Собора русских Башкортостана и съезд Всемирного Курултая башкир. Кроме того, делегаты Курултая примут участие в Уральском сабантуе у подножия горы Торатау.

Отдельный бюджет празднования юбилея не предусмотрен. В целом по республике, в этом году запланировано около 500 мероприятий, в рамках которых выступят лучшие творческие силы региона. Как правило, это плановые события в рамках деятельности местных ведомств и культурных учреждений, а значит они не обеспечиваются дополнительным финансированием.

Цифры по затратам на празднование юбилея мы сможем назвать по итогам в декабре. Уверен, тогда мы назовем и сумму привлеченных средств со стороны инвесторов и предпринимателей, с которыми мы сможем договориться на встречах в рамках празднования. Мы старались составить план таким образом, чтобы получить максимальный выхлоп от каждого мероприятия. К примеру, основным «тараном» на Днях Республики Башкортостан в парке «Зарядье» будет именно деловая часть: на нее мы попытаемся завлечь максимальное количество инвесторов и госкорпораций, которые готовы вложиться в республику.

По словам Урала Кильсенбаева, на ряд юбилейных мероприятий приглашения также высланы президенту страны Владимиру Путину.

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