Судебные приставы Башкирии приостановили опасное производство Бурибаевского ГОК

Выяснилось, что в камере 3/55 гор.285 м ствола «Южный» произошло изменение горно-геологических и производственных условий. А именно наблюдается процесс разрушения лобовины выпускной воронки камеры. Это угрожает остановкой техпроцесса в очистной камере. Также это может привести к завалу горной массой скреперного штрека и к перекрытию запасного входа. Работа в этой камере предоставляет непосредственную угрозу жизни и здоровью шахтеров.