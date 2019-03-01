Судебные приставы Башкирии приостановили опасное производство Бурибаевского ГОК

Судебными приставами Хайбуллинского района приостановлена деятельность одной из камер ствола «Южный» Бурибаевского горно-обогатительного комбината на 30 суток.
Внеплановая выездная проверка сотрудников Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявила нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, допущенных Бурибаевским горно-обогатительным комбинатом.
Выяснилось, что в камере 3/55 гор.285 м ствола «Южный» произошло изменение горно-геологических и производственных условий. А именно наблюдается процесс разрушения лобовины выпускной воронки камеры. Это угрожает остановкой техпроцесса в очистной камере. Также это может привести к завалу горной массой скреперного штрека и к перекрытию запасного входа. Работа в этой камере предоставляет непосредственную угрозу жизни и здоровью шахтеров.
По материалам проверки предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Решение суда о прекращении эксплуатации камеры на 30 дней проконтролировано местными судебными приставами.