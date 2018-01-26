Смерть рабочего Бурибаевского ГОКа прокомментировали в УГМК

- АО «Бурибаевский ГОК» подтверждает факт гибели рабочего в результате несчастного случая. По факту ЧП уполномоченными органами при содействии руководства предприятия проводится проверка, в результате которой будут установлены причины гибели человека, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. - Родственникам погибшего администрацией ГОК оказана необходимая помощь, в том числе взяты на себя расходы на организацию похорон. Согласно коллективному договору семье работника будет выплачена компенсация.