Начата проверка по факту экстренной посадки в Уфе самолета с неисправным двигателем

Воздушное судно вылетело сегодня в 8.18 из Уфы в Москву, но спустя несколько минут вернулось в аэропорт вылета из-за технической неисправности. На борту «Боинга» находились 123 пассажира. Пострадавших нет. Пассажирам авиакомпания предоставила резервный самолет.