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Начата проверка по факту экстренной посадки в Уфе самолета с неисправным двигателем

28 февраля 2019, 09:39
Фото: Мксет
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту экстренной посадки самолета авиакомпании UTair в аэропорту Уфы из-за отказа левого двигателя, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Воздушное судно вылетело сегодня в 8.18 из Уфы в Москву, но спустя несколько минут вернулось в аэропорт вылета из-за технической неисправности. На борту «Боинга» находились 123 пассажира. Пострадавших нет. Пассажирам авиакомпания предоставила резервный самолет.

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