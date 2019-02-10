Кадейкин заслужил поездку на ЧМ. Как "юлаевцы" играли за сборные России

Хотя он постарался сделать, что мог, понимая, что это может быть его последний шанс проявить себя в национальной команде. С его пасов партнеры заходили в зону атаки, он пытался простреливать на пятак. Я не оправдываю Антона, он не величайший мастер и я не верю, что он заиграет в НХЛ. Но я знаю, что он может, и я видел, как ему не дали себя показать. Конечно, после такого отношения будут и дискомфорт, и ошибки. После его неточного паса однажды чехи вошли в зону россиян, еще он удалился. Правда, позднее сфолили и на нем самом. В итоге так и выходит, что Бурдасов все три матча провел ни шатко ни валко и формально у тренеров теперь будет причина ответить ранее возмущавшимся болельщикам: "Смотрите, мы его вызвали, а он не смог, отстаньте". Это разочаровывает. ФХР просто потратила впустую время игрока "Салавата", который мог бы спокойно готовиться к концу "регулярки". Всего в матче у Бурдасова 1 бросок в створ, 1 хит, 1 блокшот за 12:46 на льду. Очень жаль, хотелось больше посмотреть на игру Антона при схеме 1-3-1 в большинстве.