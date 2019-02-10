Кадейкин заслужил поездку на ЧМ. Как "юлаевцы" играли за сборные России

Хоккейные игры Beijer, сборная России: Арзамасцев, Кадейкин, Бурдасов
Февральский этап Евротура обычно представляет зрителю самый необычный состав сборной: сначала тренеры просматривают привычных кандидатов на поездку на чемпионат мира, а на Кубке Первого Канала обычно собирают сильнейшую банду, чтобы успешно выступить дома. Несмотря на то, что Евротур фактически никак не влияет на успех во время ЧМ, в России продолжают уделять этому состязанию большое внимание. ФХР считает, что три этапа Евротура и последующие за ними товарищеские игры - важный этап по подготовке сборной к ЧМ. Хотя статистика показывает: лишь дважды за 22 сезона победитель Евротура выигрывал ЧМ. Зато можно точно сказать, что игра за сборную радует самих хоккеистов и позволяет им набраться опыта, а пресса и болельщики могут посмотреть, как тренеры во главе с рулевым СКА Ильей Воробьевым будут их использовать.
Россия - Финляндия 3:2Б
Захар Арзамасцев выходил в первой паре вместе с Алексеем Василевским - уфимским защитником "Автомобилиста" и редким игроком, призываемым на каждый этап Евротура. Арзамасцев сыграл за национальную сборную впервые за два сезона и не подкачал, несмотря на невзрачную статистику: -1 и 2 минуты штрафа. Удаление в самом деле было глупое: просто взял и толкнул соперника в спину у борта. Однако, в минусе больше вины у партнеров, чем у самого Арзамасцева. Захар отлично сыграл на подборе и в течение всего матча успешно забирал шайбу, разгонял атаку (после его паса у Сергея Шумакова был хороший шанс 1 в 1, позже с его передачи Дмитрий Кагарлицкий заложил вираж вокруг ворот в попытке забросить "по-бобровски") и однажды даже вышел 2 в 2 с Александром Кадейкиным.
Выходил Арзамасцев и в большинстве, ему доверили место во второй спецбригаде. При розыгрыше лишнего Захар больше закрывал синюю линию при попытках соперника совершить выброс, чем атаковал сам, хотя он вполне может спуститься в глубину зоны и подключиться к атаке хлестким броском. Впрочем, о сомнительном розыгрыше большинства всей сборной скажем ниже. В целом Захар сыграл порядочно и получил хорошее игровое время - жаль, что составители протокола в Ярославле не потрудились учесть число смен и айстайм. Арзамасцев играл как 5 на 5, так и в большинстве, появился и в меньшинстве, периодически менялся флангом с Василевским.
Первое и главное, что стоит сказать об игре Антона Бурдасова: тренеры неправильно его использовали. При игре 5 на 5 Бурдасов почти не был заметен, он не лез в борьбу за шайбу в углах, не играл диспетчера, не копался на пятаке. Он все надеялся сыграть в привычный хоккей, когда он займет удобную позицию для броска и зарядит сильно и точно. Но нет. Он пытался прессинговать, бросать с острого угла, но все это было непримечательно. Главное, что мог внести Бурдасов в игру сборной - игра в большинстве. И его действительно выпускали в первой спецбригаде, действовавшей по схеме 1-4, вот только то ли партнеры поступали эгоистично, то ли тренеры намеренно не учли его бросок.
Первое большинство: отыграл около 100 секунд со старта, ему почти не давали шайбу, он только ассистировал другим, в итоге не выдержал, сам сместился в правый круг вбрасывания и бросил сам - в живот вратарю. Второе большинство было еще хуже первого: примерно за минуту Антон даже почти не касался шайбы. В третьем большинстве он вообще появился всего секунд на 20, бросил сходу после выхода и почти сразу сменился. Только в овертайме ситуация изменилась - там он уже был главным действующим лицом. В целом, Бурдасов почти ничем не запомнился. Такое чувство, что его вызвали только ради того, чтобы болельщики и СМИ переставали задаваться вопросом о его отсутствии и обсуждать слухи о его конфликте с руководством СКА и ФХР. Всего у него 6 бросков мимо створа и 3 в створ. По данным статистической компании InStat 88,5% передач Бурдасова были точными (третий результат в команде), в большинстве он провел 5:06 (при общем айстайме 14:43), совершил 5 отборов и допустил 2 потери.
Бурдасов, кстати, играл в четвертом звене с Александром Кадейкиным и Григорием Денисенко из "Локомотива" (хотя по ходу матча сочетания нередко перемешивались). Кадейкин сыграл более содержательно, в первую очередь - в меньшинстве. На его счету уже названная яркая атака 2 в 2 с Арзамасцевым и самостоятельные путешествия от ворот до ворот. За матч он нанес два броска в створ.
Отбор, подбор, игра в обороне и огромный объем катания - вот краткая характеристика его выступления в первом матче. Кадейкин играл в каждом меньшинстве, хорошо опекая соперников 1 в 1. У него были хорошие перехваты шайбы и успешные пасы назад. Все очень неплохо. Единственное - вбрасывания могли быть и получше. 5/14: 3/8 в защите, 1/1 в средней, 2/5 в атаке. Согласно InStat, Кадейкин провел шесть перехватов, 9 отборов и 2 потери (лучший баланс в сборной) и возглавил команду по времени в меньшинстве (4:20 при игровом времени 15:27).
Швеция - Россия 4:2
"Юлаевцы" действовали почти в тех же сочетаниях, что и в первом матче. Пара Арзамасцев-Василевской из первой стала второй, а в четвертом сочетании Денисенко был заменен на Алексея Кручинина из СКА. Арзамасцев на сей раз сыграл более уверенно, не допуская никаких грубых ошибок и при нем соперник бросал немного. Он действовал во второй спецбригаде по реализации лишнего и использовался там больше как связующее звено, передавая шайбу партнерам и по возможности закрывая зону. Делать это было сложнее - шведы предложили очень темповой хоккей с быстрым и слаженным перемещением всей пятеркой. Захар отметился и в созидании: в большинстве он помог закрыть обзор вратарю, когда Анатолий Никонцев распечатал ворота шведского кипера. Это был единственный гол сборной в большинстве за весь шведский этап.
Всего номер 92 сыграл 14:42 (18 смен). Стоит отметить, что в третьем периоде его время уменьшилось (3:23). Когда сборной необходимо было срочно отыгрываться в последние минут восемь, Арзамасцева уже не выпускали. Та же участь, кстати, постигла и Антона Бурдасова. Также Захар заблокировал 2 броска соперника.
Бурдасов сыграл 5 на 5 более уверенно, чем в первом матче. Игра складывалась тяжело для сборной и дважды Бурдасов наносил броски ради вбрасываний, чтобы команда могла получить шанс начать смену в чужой зоне. Он по-прежнему выходил в большинстве, обычно его спецбригада начинала розыгрыш. На сей раз партнеры чаще играли на Бурдасова, однако, большой разницы ему создать не удалось. Примечательной было совместная атака вместе с Кадейкиным, когда Антон бросал в касание с паса одноклубника. Итоговая статистика крайнего форварда: 4 броска в створ, 1 блокшот, 1 потеря, 13:48 на льду.
Досадно должно быть Александру Кадейкину, потому что он закончил матч с показателем полезности -1. Тем не менее, в этом нет его вины: это было при игре 5 на 6, когда сборная сменила вратаря на шестого полевого в концовке. В чем ему точно матч не удался - во вбрасываниях, всего 6 из 14 (3/6 в защите, 3/6 в средней зоне, 0/2 в атаке). Еще одна проблема - он удалился. Удаление игрока спецбригады меньшинства - это большая головная боль по сравнению со штрафом "обычного" игрока.
При игре 4 на 5 и 3 на 5 Кадейкин играл важную роль. Совершил выброс, прерывал передачи соперника. В общем и в целом Кадейкин смотрелся менее впечатляюще, чем в матче против команды Суоми, однако, свои функции оборонительного форварда на крепкую четверку вполне исполнил. Кадейкин стал одним из немногих игроков, чье игровое время в третьем периоде было максимальным - 4:42 из 10:50. Также он нанес один бросок в створ.
Россия - Чехия 3:1
Тренеры порядочно поменяли сочетания на матч с чехами. Арзамасцев сыграл в первой паре с Артемом Зубом (СКА), Кадейкин стал первым центром с Григорием Денисенко и Ильей Михеевым ("Авангард") по краям, а Бурдасов остался в четвертой линии, играя вместе с Денисом Зерновым ("Авангард") и Кириллом Слепцом ("Локомотив").
На сей раз хочется начать с Бурдасова. Антон снова фактически ничем не отметился, причина в другом. Легко вспомнить, что когда форвард "Салавата" был на кураже и забивал пачками, тренерский штаб сборной проигнорировал успехи нападающего. Перед Кубком Первого канала, когда Бурдасов все еще котировался, его все же вызвали, но уже на месте неожиданно командировали играть за второй состав сборной. Тогда Илья Воробьев прокомментировал (слово "аргументировал" язык не повернется применить) это так: "Бурдасов – игрок первых двух звеньев, большинства, в первой команде у нас эти позиции заняты". На резонный вопрос журналиста "Зачем его тогда вызвали" тренер не ответил, а вклинившийся Роман Ротенберг зачем-то сказал "У нас есть общая система, и мы всех кандидатов тестируем. Сегодня Антон улетает в Швейцарию", не внеся никакой ясности в вопрос.
И вот Бурдасов все-таки наконец доехал до основной команды, правда, уже не показывая такой зажигательной игры - номер 71 не забивает и не набирает очков в КХЛ уже семь встреч. И Бурдасова на все три матча помещают в четвертое звено, что полностью противоречит словам главного тренера сборной. В большинстве его выпускали и в этой игре, но уже меньше и во время одной из попыток ему снова так и не дали шайбы. В чем смысл вызывать узкоспециализированного нападающего и не использовать его? Бесспорно, у Бурдасова хватает в игре минусов. Он не специалист по обводке и борьбе у борта, от него не будет пользы в силовой игре и прессинге, вы не дождетесь от него скоростных виражей на пятак и даже в большинстве ему требуется время и позиция, чтобы использовать свой главный и, на самом деле, практически единственный козырь. Но ему, вообще говоря, не позволили и этого.
Хотя он постарался сделать, что мог, понимая, что это может быть его последний шанс проявить себя в национальной команде. С его пасов партнеры заходили в зону атаки, он пытался простреливать на пятак. Я не оправдываю Антона, он не величайший мастер и я не верю, что он заиграет в НХЛ. Но я знаю, что он может, и я видел, как ему не дали себя показать. Конечно, после такого отношения будут и дискомфорт, и ошибки. После его неточного паса однажды чехи вошли в зону россиян, еще он удалился. Правда, позднее сфолили и на нем самом. В итоге так и выходит, что Бурдасов все три матча провел ни шатко ни валко и формально у тренеров теперь будет причина ответить ранее возмущавшимся болельщикам: "Смотрите, мы его вызвали, а он не смог, отстаньте". Это разочаровывает. ФХР просто потратила впустую время игрока "Салавата", который мог бы спокойно готовиться к концу "регулярки". Всего в матче у Бурдасова 1 бросок в створ, 1 хит, 1 блокшот за 12:46 на льду. Очень жаль, хотелось больше посмотреть на игру Антона при схеме 1-3-1 в большинстве.
Александр Кадейкин зато вполне заработал себе поездку на чемпионат мира. Центрфорвард "Салавата" примечателен своей быстрой адаптивностью к высокому темпу игры (а чехи играли в очень агрессивной и напористой манере) и к разным партнерам. В отличие от Бурдасова Кадейкин хорошо использует свои габариты - одна только игра корпусом и хорошее владение клюшкой одной рукой позволяет ему танком пробираться до чужих ворот. При этом он не постесняется бросить и с острого угла, и пойти на добивание. Он мало проигрывал единоборства и, конечно, очень продуктивно работал в меньшинстве. В России не так много сильных форвардов оборонительного плана и ближайшая аналогия с Кадейкиным - Сергей Андронов из ЦСКА. Плюс Кадейкина в молодости и более виртуозной технике, так что как минимум рассмотреть его кандидатуру перед ЧМ в ФХР обязаны.
Кадейкин был вознагражден за свои усилия голом. Пожалуй, эта шайба лучше всего передает суть его действий в матче с командой Милоша Ржиги. Сначала Александр выиграл вбрасывание в чужой зоне, отдал партнеру на бросок и сам же перевел пущенную шайбу в ворота. Это было единственное его вбрасывание в чужой зоне и он конвертировал его в гол - прекрасный КПД.
Номер 78 блестяще сыграл на вбрасываниях, выиграв точку 10 из 11 раз (1/1 атака, 6/7 средняя зона, 2/2 защита), нанес 4 броска в створ, заблокировал 2 броска соперника и заработал полезность +1 по итогам сыгранных 15:59 на льду. Примечательно, что Кадейкин второй матч подряд выходил на лед в концовке, что говорит о доверии к нему тренеров.
Наконец, Арзамасцев. Захар провел не слишком заметный матч, в данном случае это комплимент. Ему пришлось столкнуться с большим количеством борьбы, он постоянно воевал за шайбу в углах и у бортов. Во время одной из затяжных атак чехов ему удалось грамотно вывести шайбу из зоны защиты, не допустив проброса, что позволило смениться ему и партнерам: вещь не очень заметная, но чрезвычайно полезная и облегчающая жизнь всей команде. Он прерывал атаки, перехватывая шайбу и продолжал выходить во второй спецбригаде большинства, играя там уже обозначенную роль связного.
За всю игру Арзамасцев допустил, по сути, только одну грубую ошибку при передаче, которая привела к опасному выходу 1 в 0.
Тем не менее, он сумел это компенсировать разрушением и в целом провел приличный матч: 1 бросок, 14:10 на льду. Я считаю, Арзамасцеву еще рано ехать на чемпионат мира, однако, в качестве ближайшего резервиста на случай травм других игроков обороны он вполне может сгодиться. Опять же, надо понимать, что в клубе и сборной игрока могут использовать по-разному. Воробьев и его тренерский штаб не задействовали атакующий потенциал Захара и его умение подключиться к атаке при позиционном розыгрыше.
Кубок Kaufland, вторая сборная России: Ткачев
Формально вторая сборная называется "олимпийской", но никакого отношения к Олимпиаде она не имеет, и ФХР нередко создает путаницу среди болельщиков, называя так резервную команду. Впрочем, федерация и так старательно раскручивает бренд "Красная Машина", наживаясь на советских успехах, так что ничего удивительного нет. Сыграла команда совсем не по-олимпийски: в первом матче россияне выиграли только за счет индивидуального мастерства, крайне мало владея шайбой и атакуя, во втором матче же были начисто разбиты словаками. Турнир проходил на домашней арене "Слована" в Братиславе на стадионе имени Непелы.
Беларусь - Россия (2) 1:2
Олег Браташ определил Владимира Ткачева во вторую атакующую линию с Артемом Швец-Роговым в центре ("Витязь") и Андреем Чибисовым ("Металлург"). Скажем прямо - Ткачев сыграл неважно. Во-первых, совсем не преуспел в созидании, во-вторых, что важнее - совершил много ошибок. Фактически игра Ткачева в матче свелась к большому числу потерь, неудачных попыток отбора, проигранной борьбе у борта. Кроме того, Ткачев удалился (белорусы не забили), не бросил из единственной за всю игру выгодной позиции в третьем периоде, позволил сопернику бросать из-под него (попытка Павла Воробья в первом периоде).
Владимир вышел во втором большинстве, но запомнился только тем, что у него выбили шайбу. Всего Ткачев сыграл 13:26, удалился, нанеся один бросок в створ и проиграв одно вбрасывание.
Словакия - Россия (2) 5:1
Несмотря на счет, эта игра вышла для Ткачева куда более успешной и убедительной. Да, снова были потери после проигранной силовой борьбы (еще бы - контакт никогда не был сильной стороной этого форварда), да, он снова удалился, и хозяева реализовали это большинство, однако, совершил куда больше полезных действий. Он активнее шел в обводку и не раз делал это успешно, хорошее катание позволяло ему уходить из-под давления и передавать шайбу партнерам, чтобы команда сохраняла контроль, он пытался добить после работы Александра Шарова перед пятаком и пытался делать обостряющие пасы, больше играя на команду.
Учитывая счет матча, Ткачева можно похвалить, он закончил игру без минуса. Его статистика во встрече со словаками: 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 17:01 на площадке. При этом его со Швец-Роговым тройка стала уже четвертой, а Чибисова заменил представитель "Сибири" Никита Михайлов. В этом матче Ткачев сумел улучшить мнение о своем выступлении на коротком турнире (который в итоге остался за Словакией), хотя этого все равно мало, чтобы заслужить вызов в основную сборную. Зато опыт все равно полезный. Ткачев должен понимать, что это аванс и доверие надо ценить.
Итог
|И
|Ш
|А
|О
|±
|Штр
|Вбр, %
|Арзамасцев
|3
|-1
|2
|Кадейкин
|3
|1
|1
|0
|2
|53,85%
|Бурдасов
|3
|0
|2
|Ткачев
|2
|0
|4