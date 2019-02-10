ФК «Уфа» сыграет с тремя клубами на сборах в Испании

Стала известна программа учебно-тренировочных сборов футбольного клуба «Уфа».
15 февраля «Уфа» сыграет с испанской «Альмерией», одним из самых молодых профессиональных клубов Испании, заняла в сезоне 2017/2018 во второй высшей лиге 18 место.
19 февраля соперником уфимцев станет «Локомотив» (Тбилиси). Клуб был создан в 1936 году, в последнем сезоне занял 6 место в высшей лиге Грузии.
23 февраля «Уфа» играет с ЦСКА, который возглавляет бывший тренер уфимцев Виктор Ганчаренко. Московский клуб сейчас занимает третье место, в прошлом сезоне стал вице-чемпионом.
Это последние в зимнем перерыве выездные сборы уфимской команды. После них футболисты возвращаются в Уфу, где и сыграют первый матч года – 3 марта с московским «Динамо».