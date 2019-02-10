mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФК «Уфа» сыграет с тремя клубами на сборах в Испании

10 февраля 2019, 05:43
Фото: fcufa.pro
Это ЦСКА, а также испанский и грузинский клубы.

Стала известна программа учебно-тренировочных сборов футбольного клуба «Уфа».

15 февраля «Уфа» сыграет с испанской «Альмерией», одним из самых молодых профессиональных клубов Испании, заняла в сезоне 2017/2018 во второй высшей лиге 18 место.

19 февраля соперником уфимцев станет «Локомотив» (Тбилиси). Клуб был создан в 1936 году, в последнем сезоне занял 6 место в высшей лиге Грузии.

23 февраля «Уфа» играет с ЦСКА, который возглавляет бывший тренер уфимцев Виктор Ганчаренко. Московский клуб сейчас занимает третье место, в прошлом сезоне стал вице-чемпионом.

Это последние в зимнем перерыве выездные сборы уфимской команды. После них футболисты возвращаются в Уфу, где и сыграют первый матч года – 3 марта с московским «Динамо».

Материалы по теме
«Уфа» сыграла вничью в контрольном матче с «Араратом»Вратарь Юрий Шафинский подписал контракт с ФК «Уфа»Футбольный клуб «Уфа» мирно расстался с нападающим Исламнуром Абдулавовым
#Новости#Футбол#ЦСКА#Новости Башкирии#Новости Уфы#ФК "Уфа"#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48