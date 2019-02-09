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В Уфе в прорубь ныряли моржи в возрасте от 12 до 80 лет

9 февраля 2019, 13:13
Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru
В столицу Башкирии съехались около 200 любителей зимнего плавания со всей России, а также из Беларуси и Китая.

На протяжении двух дней, 8 и 9 февраля, в парке им.И.Якутова в Уфе проходил первый командный кубок России по зимнему плаванию.

Соревнования состоялись по пяти дистанциям 25м, 50м, 100м, 200м, в таких стилях плавания, как вольный стиль, брасс и баттерфляй. Также участники состязались в эстафете 4Х25 — вольный стиль и 4Х25 брасс.

Участниками одного из крупных стартов в мире зимнего плавания станут около 200 спортсменов из регионов России, а также Беларуси и Китая.

Как сообщили в оргкомитете соревнований, Башкирию представили 60 участников из Уфы, Нефтекамска, Учалов и Стерлитамака.

По словам руководителя Федерации закаливания и зимнего плавания Республики Башкортостан Александра Пенкина, сборная Башкирии начала подготовку к соревнованиям еще в начале зимнего сезона.

Возраст участников состязаний - от 12 до 80 лет. Самой юной участницей заплывов стала уфимка Алия Тайчинова, а самой опытной участницей — жительница башкирской столицы Тамара Филипненкова.

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#Новости#Плавание#Фотофакт#Татьяна Майорова,#Спорт
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