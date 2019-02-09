В Уфе в прорубь ныряли моржи в возрасте от 12 до 80 лет

На протяжении двух дней, 8 и 9 февраля, в парке им.И.Якутова в Уфе проходил первый командный кубок России по зимнему плаванию.
Соревнования состоялись по пяти дистанциям 25м, 50м, 100м, 200м, в таких стилях плавания, как вольный стиль, брасс и баттерфляй. Также участники состязались в эстафете 4Х25 — вольный стиль и 4Х25 брасс.
Участниками одного из крупных стартов в мире зимнего плавания станут около 200 спортсменов из регионов России, а также Беларуси и Китая.
Как сообщили в оргкомитете соревнований, Башкирию представили 60 участников из Уфы, Нефтекамска, Учалов и Стерлитамака.
По словам руководителя Федерации закаливания и зимнего плавания Республики Башкортостан Александра Пенкина, сборная Башкирии начала подготовку к соревнованиям еще в начале зимнего сезона.
Возраст участников состязаний - от 12 до 80 лет. Самой юной участницей заплывов стала уфимка Алия Тайчинова, а самой опытной участницей — жительница башкирской столицы Тамара Филипненкова.