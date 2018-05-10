В Уфе из реки Белой выловили начинающего «моржа»

Сегодня, 10 мая, около полудня дежурные на водно-спасательной станции около Монумента Дружбы обнаружили человека, который плыл на середине реки Белой, сообщили в пресс-службе гражданской защиты города. Спасатели оперативно добрались до него на катере, вытащили из воды и подняли на борт.

Выяснилось, что 25-летний «морж» решил проверить организм на прочность, не учтя, что кроме переохлаждения, ему грозила еще и большая опасность из-за течения реки, которое увеличивается в разы в период половодья.