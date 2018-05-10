В Уфе из реки Белой выловили начинающего «моржа»

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25-летний молодой человек решил устроить заплыв в период половодья.
Сегодня, 10 мая, около полудня дежурные на водно-спасательной станции около Монумента Дружбы обнаружили человека, который плыл на середине реки Белой, сообщили в пресс-службе гражданской защиты города. Спасатели оперативно добрались до него на катере, вытащили из воды и подняли на борт.
Выяснилось, что 25-летний «морж» решил проверить организм на прочность, не учтя, что кроме переохлаждения, ему грозила еще и большая опасность из-за течения реки, которое увеличивается в разы в период половодья.
В медицинской помощи молодой человек не нуждался. Спасатели отпоили его горячим чаем и довезли до оставленных на берегу вещей.
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