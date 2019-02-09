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Неделя в Башкирии: Сибай, хоккей с мячом, дорогие процессы, Рахимов и Таганрог

9 февраля 2019, 04:00
Фото: Mkset.ru
Самые важные события и интересные материалы недели.

Медиакорсеть рассказывает о том, что вы могли пропустить, но должны знать.

В понедельник, 4 февраля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сообщил о гибели горняка Гаяза Иргалина в одном из рудников в Сибае. Он погиб от термических ожогов. Прощание с горняком состоялось 5 февраля, мы рассказали об этом в своем репортаже.

Во вторник, 5 февраля, сибайскую тему продолжил профессор Марс Сафаров, он высказал мнение, что мер, принимаемых УГОКом для ликвидации тления в карьере – недостаточно.

В этот же день председатель Попечительского совета Федерации хоккея с мячом Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал Медиакорсети о будущем этого вида спорта в республике.

Также Медиакорсеть рассказала, какие судебные процессы в Арбитражном суде Башкирии в 2018 году были самыми крупными.

В среду, 6 февраля, мы рассказали о возобновившемся процессе по делу двоих полицейских, которых обвиняют в пытках жителя Нефтекамска.

В этот же день в Москве в Высшей квалификационной коллегии судей рассматривали заявления 15-ти судей Верховного суда Башкирии о их переводе в Пятый кассационный суд в Таганроге, председателем которого ранее был назначен бывший руководитель ВС РБ Михаил Тарасенко. Большинство этих заявлений (13 из 15) были удовлетворены.

В четверг, 7 февраля, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов отметил свое 85-летие, мы вспомнили подзабытые и малоизвестные истории из его жизни.

В пятницу, 8 февраля, Медиакорсеть задалась вопросом, как живет Академия наук РБ, которая была создана при Муртазе Рахимове.

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