Неделя в Башкирии: Сибай, хоккей с мячом, дорогие процессы, Рахимов и Таганрог

В этот же день в Москве в Высшей квалификационной коллегии судей рассматривали заявления 15-ти судей Верховного суда Башкирии о их переводе в Пятый кассационный суд в Таганроге, председателем которого ранее был назначен бывший руководитель ВС РБ Михаил Тарасенко. Большинство этих заявлений (13 из 15) были удовлетворены.