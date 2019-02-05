Как в Башкирии будет развиваться бенди

В итоге шведы предоставили нам проект своего стадиона. В перспективе мы планируем рассмотреть вопрос о строительстве подобной арены в Уфе. В силу того, что потребность в ней - для детей и любителей спорта - у нас очень высокая. А на льду подобного комплексного крытого сооружения возможны занятия не только хоккеем с мячом и шайбой, но и конькобежным спортом, шорт-треком, фигурным катанием.