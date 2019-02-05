Как в Башкирии будет развиваться бенди

На минувшей неделе в шведском Венерсборге завершился очередной чемпионат мира по хоккею с мячом. В битве за золото традиционно сошлись непримиримые соперники – россияне и шведы. Наша сборная по ходу игры несколько раз уступала хозяевам льда два мяча, но в итоге сумела перевести встречу в овертайм, где золотым голом отметился Алмаз Миргазов.
За этим триумфом непосредственно с трибун наблюдала и делегация из Башкирии во главе с руководителем исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Рустемом Ахмадинуровым. В концовке прошлого года именно он стал одним из главных инициаторов возрождения хоккея с мячом в нашей республике. И в ближайшее время уфимский «Кировец» вновь вступит на турнирную тропу первенства страны.
По итогам визита в Швецию Рустем Ахмадинуров рассказал Медиакорсети о том, чем запомнился ему победный для России мундиаль, а также о перспективах развития бенди в нашей республике
- Рустем Маратович, получается, что болельщики из Башкирии привнесли частичку победной энергии нашей сборной. Но все-таки вы лично отправились в Венерсборг не только, чтобы попереживать за российскую команду. В чем же была основная цель поездки в Швецию?
- Еще в конце прошлого года, зная мой опыт руководства подмосковным клубом «Зоркий» и услышав о наших первых шагах по возрождению русского хоккея в Уфе, президент Международной и Всероссийской Федераций бенди Борис Скрынник пригласил меня посетить чемпионат мира в качестве почетного гостя. С тем, чтобы воочию увидеть это масштабное спортивное мероприятие.
Так что основная цель поездки - знакомство со шведским опытом организации крупных турниров по хоккею с мячом. Тем более, что у нас уже появилась идея в следующем году провести в Уфе юношеский чемпионат мира.
- И чем же удивили шведы в плане организации соревнований?
- Прежде всего, отмечу встречу с руководством муниципалитета города Трольхаттан и президентом местной команды по бенди - «Грипен». А также организованную при их содействии и Федерации FIB экскурсию на их Ледовую арену. Которая, кстати, была построена десять лет назад на средства муниципалитета.
Представьте: в городе с населением в 50 тысяч жителей регулярно занимаются хоккеем с мячом 500 детей и взрослых! Нас с коллегами из других регионов России поразила практичность и экономичность стадиона.
Стоимость всех построек, включая ледовую арену для бенди, стандартную хоккейную коробку для хоккея с шайбой, кафе, сауну с душевыми и раздевалками, не превысила 60 миллионов шведских крон. На наши деньги – это около 700 миллионов рублей. При том, что в России стоимость аналогичных крытых ледовых дворцов превышает 3-4 миллиарда.
В итоге шведы предоставили нам проект своего стадиона. В перспективе мы планируем рассмотреть вопрос о строительстве подобной арены в Уфе. В силу того, что потребность в ней - для детей и любителей спорта - у нас очень высокая. А на льду подобного комплексного крытого сооружения возможны занятия не только хоккеем с мячом и шайбой, но и конькобежным спортом, шорт-треком, фигурным катанием.
- Каковы общие впечатления от самого чемпионата мира, от команд-участниц, от антуража?
- Только восторженные! К примеру, приятно удивила сборная Германии, которая была составлена исключительно из хоккеистов-любителей. Развитие бенди в их стране имеет место лишь последние пять лет. Примечательно, что финансирует этот процесс Немецкий футбольный союз...
Состав команды Германии на мундиале был одним из самых молодых. За немецкую сборную играл даже 14-летний паренек. И вот эта любительская команда в 1/8 финала сыграла 7:7 с более опытными американцами, уступив им только по пенальти.
Кстати, тренирует немцев легендарный Александр Епифанов, который также является наставником хорошо знакомой мне команды «Зоркий»…
Что касается антуража, то забавным и интересным показалось то, что волонтерами являлась сплоченная команда мужчин в белых свитерах, которым на вид казалось далеко за 70. Но они были очень проворны и доброжелательны, искренне помогали во всем болельщикам.
Проецируя это на Башкирию, можно сказать, что история с формированием отряда «серебряных» волонтеров в республике - не ноу-хау, а уже сформировавшийся европейский тренд…
- Не представляю, что испытывали наши болельщики во время драматичного финального матча на трибунах. Ведь даже сидя перед экранами телевизоров, уровень переживаний просто зашкаливал.
- Это был сумасшедший финал! Шведы, как хозяева, имели бешеную поддержку трибун. За 15 минут до конца, казалось, россиян ждет поражение – наша сборная уступала 3:5. Но мы проявили знаменитый русский характер и стали 12-кратными чемпионами мира…
Приятно, что в шведский Венерсборг приехало достаточно много болельщиков со всей страны. Начиная с Хабаровска, Красноярска, Иркутска и заканчивая Казанью, Уфой. Не обошлось и без вип-болельщиков. В финале россиян, к примеру, поддерживали заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, популярный актер Андрей Мерзликин…
- Итак, 39-й чемпионат мира остался в прошлом. Ваш визит в Швецию поспособствует дальнейшему возрождению бенди в Башкирии?
- В этом нет сомнений. По итогам поездки в Швецию руководством Федерации хоккея с мячом России было принято решение принять наше приглашение в феврале посетить Уфу. Мы рассчитываем на приезд в столицу Башкирии не только Бориса Скрынника, но и того же Николая Валуева, который является членом исполкома российской Федерации.
Перспективы развития русского хоккея в республике по итогам этого визита должны еще больше расшириться. В частности, я, как председатель попечительского совета Федерации хоккея с мячом РБ, ставлю себе задачу уже в следующем сезоне заявить уфимский «Кировец» в высшую лигу чемпионата страны.
- Но для этого надо пройти турнирный этап в первой?
- Само собой. Буквально через две недели - с 20 по 24 февраля - в Уфе стартует первый за долгие годы финал чемпионата России среди КФК по хоккею с мячом. В котором, чтобы получить повышение в ранге, нам необходимо выступить успешно. Возрожденный «Кировец» уже сейчас усиленно готовится к решающим матчам.
Турнир пройдет на льду стадиона «Олимп» - рядом с уфимской школой №49. Конечно же, приглашаем всех болельщиков поддержать нашу команду на трибунах!