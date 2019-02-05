Мнение: Мер, принимаемых в Башкирии УГОКом для ликвидации очагов тления, недостаточно

- Вы помните, нам говорили, что с 1 февраля ведется пока подтопление дна карьера естественным путем, а более интенсивное затопление начнется с 8 февраля, - продолжил он. - Могу предположить, что работы по южному борту карьера приостановлены в связи с тем, что водоупорные перемычки оказались недостаточно прочными и пропускают воду в шахты. Значит, они требуют ремонта, чтобы исключить затопление шахты. Этого владельцы Сибайского филиала УГОК допустить никак не могут. В то время, как горожане и власти Сибая ратуют за полное прекращение опасных явлений на дне карьера, стоит обратить внимание на эти оговорки, которые допускают представители УГОК, потому что они демонстрируют желание владельцев производства максимально сохранить работоспособность шахты и поступление прибыли. Но ведь это взаимоисключающие вещи.