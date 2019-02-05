Мнение: Мер, принимаемых в Башкирии УГОКом для ликвидации очагов тления, недостаточно

Сегодня, 5 февраля, на утреннем брифинге в администрации Сибая заместитель технического директора Сибайского филиала УГОК Артур Аглямов сообщил о том, что на южном борту Сибайского карьера приостановлена отсыпка глинопородной массы на время проведения расчетов устойчивости формируемого борта. Расчеты проведут специалисты проектной организации «Уралмеханобр», после чего они выдадут заключение, в соответствии с которым будут продолжены работы.
Тем временем, по словам Артура Аглямова, по северному борту работа ведется в прежнем режиме. За вчерашние сутки было подано 8646 кубометров глинопородной смеси (с начала месяца ее количество составило 32 312 кубометров), 480 кубометров заиловочной смеси (с начала месяца 1 920 кубометров) и 400 кубометров щелочной воды с отстойников Каманганского карьера (с начала месяца 2 000 кубометров).
Первый заместитель главы администрации Сибая Ильфат Сафин рассказал также, что по южному борту карьера относительно очага тления вчера, 4 февраля, было отмечено снижение температуры с 50,6 до 46,4 градуса, а по северному борту, наоборот, наблюдался небольшой рост температуры – с 14,7 до 18,2 градуса.
Вдаваться в детали озвученной информации представители мэрии и УГОКа не стали. Медиакорсеть попросила прокомментировать данную информацию доктора химических наук, профессора Марса Сафарова.
- Очень много из озвучиваемой на брифингах информации излагается эзоповым языком – в итоге в большом количестве информации и цифр может разобраться только специалист. Но в любом случае все эти сведения служат еще одним подтверждением того, о чем я говорил ранее: открытый карьер не используется по прямому назначению, но задействован как составная часть шахты. Вчера промелькнула также информация о том, что рабочие закончили устанавливать водоупорные перемычки на входах в подземные шахты. Очевидно, что это делается для того, чтобы при затоплении карьера вода не проникла дальше, - сообщил Марс Сафаров.
- Вы помните, нам говорили, что с 1 февраля ведется пока подтопление дна карьера естественным путем, а более интенсивное затопление начнется с 8 февраля, - продолжил он. - Могу предположить, что работы по южному борту карьера приостановлены в связи с тем, что водоупорные перемычки оказались недостаточно прочными и пропускают воду в шахты. Значит, они требуют ремонта, чтобы исключить затопление шахты. Этого владельцы Сибайского филиала УГОК допустить никак не могут. В то время, как горожане и власти Сибая ратуют за полное прекращение опасных явлений на дне карьера, стоит обратить внимание на эти оговорки, которые допускают представители УГОК, потому что они демонстрируют желание владельцев производства максимально сохранить работоспособность шахты и поступление прибыли. Но ведь это взаимоисключающие вещи.
Профессор Сафаров путем математических расчетов вычислил площадь дна карьера и настаивает, что 400 тысяч кубометров щелочной воды, о которых ранее говорили представители УГОК, для затопления площади тления будет недостаточно.
- Этого количества воды хватит только для того, чтобы затопить небольшую часть дна карьера, но до зоны тления эта вода, по моему мнению, не достигнет, - уверен Марс Гилязович. - Я вчера нашел в интернете ночные съемки карьера, и там просматривались источники тепловых выбросов. По ним видно, что зона тления расположена гораздо выше дна карьера. Вода по закону тяготения просочится и скопится внизу, ниже зоны тления. По моим подсчетам, чтобы уровень воды достиг зоны тления, нужно 1 млн 600 тысяч тонн щелочной воды. Не боясь ошибиться, могу сказать, что до 20 марта, к большому сожалению, с поставленной задачей – погасить очаг тления – Сибайский филиал УГОК не справится. Всё, что делается сейчас, - это напрасная работа.
- Обогатительная фабрика в Сибае работает? Да. Люди в шахтах работают, судя по прискорбной новости о гибели человека, замолчать которую не удалось, - говорит ученый. - На основании всего этого заявляю со всей ответственностью: руководство УГОК вновь пренебрегло здоровьем десятков тысяч сибайцев в своих интересах, ради извлечения прибыли из производства. Между тем, данные действия уже находятся на грани уголовной ответственности. Вспомним тот же Армянск в Крыму, где производство было остановлено, как только стало известно о том, что оно представляет угрозу здоровью населения. Так поступают по всему миру, но только не в нашем случае.
Корреспондент Медиакорсети Минзаля Аскарова в данный момент находится в Сибае, она сообщила, что в поселке Золото ощущается запах сероводорода и чувствуется вкус железа во рту.
- Могу сказать, как специалист – химик и эколог, если есть такие ощущения у людей, то значит, превышение ПДК имеется, - пояснил Марс Сафаров. – А тот факт, что официальные замеры зачастую не показывают превышения, говорит о том, что ситуация в городе постоянно меняется в зависимости от метеоусловий.
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