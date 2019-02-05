Судьба миллиардов: Какие дела стали самыми дорогими в арбитраже Башкирии в 2018 году

В 2018 году арбитражный суд Башкирии рассмотрел 28 382 дела, 14 630 исков были удовлетворены полностью или частично. Общая сумма удовлетворённых исков составила 19,2 млрд рублей. MKSET составил ТОП-10 самых «дорогих» арбитражных дел. Они потянули почти на три миллиарда рублей.
|
Истец
|
Ответчик
|
Сумма иска (руб.)
|
ООО НИПИ НГ ПЕТОН
|
ООО ТРАНСРЕМСТРОЙ
|
593 429 772
|
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
|
ООО БАШЛПК
|
404 183 275
|
ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
|
МУП УИС
|
381 760 507
|
МУП УФАВОДОКАНАЛ
|
ОАО УЖХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|
255 157 127
|
ООО БАШРТС
|
МУП УИС
|
237 365 863
|
ООО УРАЛКАПИТАЛБАНК
|
ООО МЕЛЕАГРИС
|
234 265 716
|
ООО БАШКИРЭНЕРГО
|
ПАО БАШИНФОРМСВЯЗЬ
|
232 940 273
|
ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
|
МУП УИС
|
204 709 722
|
ООО ПКФ СПЕКТР
|
ООО АМЕГА
|
188 870 037
|
ООО УРАЛКАПИТАЛБАНК
|
ООО ПКФ СПЕКТР
|
188 856 367
Первое место в рейтинге занимает «Научно исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон»» (НИПИ «Петон») взыскавший с московского «Трансремстроя» 593,4 млн рублей. Если говорить о сути иска, то в 2016 году «Петон» заключил с москвичами несколько договоров на поставку материалов и строительство «Установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым Пур Тазовского газового месторождения» общей суммой 3,6 млрд рублей.
Исполнитель получил аванс в размере 1,7 млрд руб, однако в декабре 2017 года «Петон» решил расторгнуть договор, объяснив это «нарушением сроков выполнения работ». К слову сказать, уфимский НИПИ «Петон» в арбитраж обращается не часто, но сумма выигранных им исков уже перевалила за 6 млрд рублей.
Второе место. Процесс между «ЮникредитБанк» и ООО «БашЛПК» - дело о банкротстве Уфимского фанерного комбината. Фанерный комбинат, не одно десятилетие располагающийся на Уфимском шоссе, ответчиком по иску оказался как залогодатель по кредиту, полученному «БашЛПК» в 2016 году. Тогда «Юникредит» открыл для ответчика кредитную линию на 390 млн рублей, и в течении 2017 года «БашЛПК» пользовался этими деньгами, но платежей по кредиту не делал.
У банкиров нервы сдали в марте 2018 года, к этому времени заёмщик полностью израсходовал кредитный лимит, и сумма долга вместе с процентами и штрафами составила 404 млн рублей. Больше всего в этой истории пострадал фанерный комбинат и его сотрудники, дело в том, что в залог банку были переданы оборудование, строения и даже земля под комбинатом. При этом в 2018 году следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с задолженностью по зарплате перед сотрудниками «фанерки».
Третье место по праву принадлежит спору между «Газпром межрегионгаз Уфа» и МУП «УИС». Муниципальная компания, снабжающая теплом практически всю Уфу, проиграла суд на 381,7 млн рублей поставщикам газа. В материалах дела говорится, что МУП УИС не платил за газ с марта по июнь 2018 года и за это время долгов набежало на 373 млн руб, остальные 8 млн руб - штрафы, пени и судебные издержки.
В ходе разбирательств ответчик не оспаривал ни сумму долга, ни факт отсутствия выплат, по сути компания никак не смогла объяснить, почему не платила за газ, и довела дело до суда. А теперь вынуждена платить 8 млн руб неустойки. Напомним, МУП УИС на 100% принадлежит администрации Уфы и существует на деньги налогоплательщиков.
Вчера, 4 февраля, в отношении МУП УИС была введена процедура наблюдения. В суд муниципальное предприятие обратилось само, так как в отношении него возбуждены исполнительные производства на общую сумму 486 млн руб.