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Судьба миллиардов: Какие дела стали самыми дорогими в арбитраже Башкирии в 2018 году

5 февраля 2019, 10:58
Фото: Mkset.ru
ТОП-10 самых «дорогих» арбитражных дел в Башкирии.

В 2018 году арбитражный суд Башкирии рассмотрел 28 382 дела, 14 630 исков были удовлетворены полностью или частично. Общая сумма удовлетворённых исков составила 19,2 млрд рублей. MKSET составил ТОП-10 самых «дорогих» арбитражных дел. Они потянули почти на три миллиарда рублей.

Истец

Ответчик

Сумма иска (руб.)

ООО НИПИ НГ ПЕТОН

ООО ТРАНСРЕМСТРОЙ

593 429 772

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ООО БАШЛПК

404 183 275

ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА

МУП УИС

381 760 507

МУП УФАВОДОКАНАЛ

ОАО УЖХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

255 157 127

ООО БАШРТС

МУП УИС

237 365 863

ООО УРАЛКАПИТАЛБАНК

ООО МЕЛЕАГРИС

234 265 716

ООО БАШКИРЭНЕРГО

ПАО БАШИНФОРМСВЯЗЬ

232 940 273

ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА

МУП УИС

204 709 722

ООО ПКФ СПЕКТР

ООО АМЕГА

188 870 037

ООО УРАЛКАПИТАЛБАНК

ООО ПКФ СПЕКТР

188 856 367

Первое место в рейтинге занимает «Научно исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон»» (НИПИ «Петон») взыскавший с московского «Трансремстроя» 593,4 млн рублей. Если говорить о сути иска, то в 2016 году «Петон» заключил с москвичами несколько договоров на поставку материалов и строительство «Установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым Пур Тазовского газового месторождения» общей суммой 3,6 млрд рублей.

Исполнитель получил аванс в размере 1,7 млрд руб, однако в декабре 2017 года «Петон» решил расторгнуть договор, объяснив это «нарушением сроков выполнения работ». К слову сказать, уфимский НИПИ «Петон» в арбитраж обращается не часто, но сумма выигранных им исков уже перевалила за 6 млрд рублей.

Второе место. Процесс между «ЮникредитБанк» и ООО «БашЛПК» - дело о банкротстве Уфимского фанерного комбината. Фанерный комбинат, не одно десятилетие располагающийся на Уфимском шоссе, ответчиком по иску оказался как залогодатель по кредиту, полученному «БашЛПК» в 2016 году. Тогда «Юникредит» открыл для ответчика кредитную линию на 390 млн рублей, и в течении 2017 года «БашЛПК» пользовался этими деньгами, но платежей по кредиту не делал.

У банкиров нервы сдали в марте 2018 года, к этому времени заёмщик полностью израсходовал кредитный лимит, и сумма долга вместе с процентами и штрафами составила 404 млн рублей. Больше всего в этой истории пострадал фанерный комбинат и его сотрудники, дело в том, что в залог банку были переданы оборудование, строения и даже земля под комбинатом. При этом в 2018 году следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с задолженностью по зарплате перед сотрудниками «фанерки».

Третье место по праву принадлежит спору между «Газпром межрегионгаз Уфа» и МУП «УИС». Муниципальная компания, снабжающая теплом практически всю Уфу, проиграла суд на 381,7 млн рублей поставщикам газа. В материалах дела говорится, что МУП УИС не платил за газ с марта по июнь 2018 года и за это время долгов набежало на 373 млн руб, остальные 8 млн руб - штрафы, пени и судебные издержки.

В ходе разбирательств ответчик не оспаривал ни сумму долга, ни факт отсутствия выплат, по сути компания никак не смогла объяснить, почему не платила за газ, и довела дело до суда. А теперь вынуждена платить 8 млн руб неустойки. Напомним, МУП УИС на 100% принадлежит администрации Уфы и существует на деньги налогоплательщиков.

Вчера, 4 февраля, в отношении МУП УИС была введена процедура наблюдения. В суд муниципальное предприятие обратилось само, так как в отношении него возбуждены исполнительные производства на общую сумму 486 млн руб.

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