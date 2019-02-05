Судьба миллиардов: Какие дела стали самыми дорогими в арбитраже Башкирии в 2018 году

У банкиров нервы сдали в марте 2018 года, к этому времени заёмщик полностью израсходовал кредитный лимит, и сумма долга вместе с процентами и штрафами составила 404 млн рублей. Больше всего в этой истории пострадал фанерный комбинат и его сотрудники, дело в том, что в залог банку были переданы оборудование, строения и даже земля под комбинатом. При этом в 2018 году следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с задолженностью по зарплате перед сотрудниками «фанерки».