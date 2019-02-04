Радий Хабиров поручил оказать поддержку семье погибшего в Сибае горняка Иргалина

Вчера вечером соцсети Сибая взорвались сообщениями о том, что в одной из шахт в Сибае погиб 31-летний машинист погрузочно-доставочной машины Гаяз Иргалин. Официальной версии причин случившегося пока нет, ведется проверка. Пользователи Вконтакте говорят о возможном обвале забоя шахты и хлынувшем вследствие этого потоке горячей сульфидной пыли. По этой версии, горняк погиб от химического ожога, находясь в машине без стекла.