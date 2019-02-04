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Радий Хабиров поручил оказать поддержку семье погибшего в Сибае горняка Иргалина

4 февраля 2019, 09:47
Фото: glavarb.ru
Поручение врио главы Башкирии дал на оперативном совещании в правительстве.

Сегодня в 14.30 в правительстве Башкирии началось оперативное совещание, его ведет врио главы Башкирии Радий Хабиров. В начале совещания он поручил позаботиться о семье погибшего в Сибае горняка Гаяза Иргалина.

- В Сибае произошло чрезвычайное происшествие в шахте, погиб машинист Гаяз Газизович Иргалин, - сказал Радий Хабиров. - Поэтому у меня просьба оказать в полной мере поддержку его семье. И взять это на контроль и сопровождать. И наши искренние соболезнования.

Вчера вечером соцсети Сибая взорвались сообщениями о том, что в одной из шахт в Сибае погиб 31-летний машинист погрузочно-доставочной машины Гаяз Иргалин. Официальной версии причин случившегося пока нет, ведется проверка. Пользователи Вконтакте говорят о возможном обвале забоя шахты и хлынувшем вследствие этого потоке горячей сульфидной пыли. По этой версии, горняк погиб от химического ожога, находясь в машине без стекла.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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