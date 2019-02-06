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15 судей - на выход: Кто из Верховного суда Башкирии решил переехать в теплые края

6 февраля 2019, 08:16
Фото: pixabay.com
15 судей Верховного суда Башкирии решили переехать в Пятигорск вслед за за их бывшим руководителем Михаилом Тарасенко.

В Высшую квалификационную коллегию судей России поступили их заявления о рекомендации их кандидатом на должность судьи Пятого кассационного суда. Конкурс на вакансии был объявлен 12 октября 2018 года.

Сегодня, 6 февраля, в повестке дня Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) значатся вопросы о рекомендациях судей на вакансии в Пятом кассационном суде общей юрисдикции (КСОЮ) . На эти вакансии претендуют в том числе 15 судей Верховного суда Башкирии. Всего сегодня должны рассмотреть 32 заявления.

Вот список этих претендентов из ВС РБ, опубликованный изданием «Реальное время».

  • Гареева Диана Рифовна
  • Зайнуллина Гульсум Кабировна
  • Нафиков Ильдар Амирьянович
  • Нурмухаметова Рамиля Раисовна
  • Рахматуллин Азат Асхатович
  • Рахматуллина Айгуль Мансуровна
  • Султанов Марат Ильдарович
  • Усманова Гузель Флюровна
  • Фахретдинова Ригина Фагимовна
  • Колбина Надежда Викторовна
  • Леонтьев Сергей Александрович
  • Минеева Вероника Викторовна
  • Мурзакова Рита Фанзовна
  • Стадникова Виктория Анатольевна
  • Черчага Стелла Владимировна

Все претенденты в настоящее время работают в Верховном суде Башкирии, по данным официального сайта суда. А Сергей Леонтьев входит в состав президиума ВС РБ.

В сентябре 2018 года председателем Пятого КСОЮ был назначен прежний председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко, отработавший в республике 11 лет. В Уфе он стал фигурантом неприятного инцидента с пропавшими в обанкротившемся «ОПМ-банке» 632 миллионами, выделенными Верховным судом России на строительство нового здания ВС РБ. Но дело ничем не закончилось.

Фактически Михаил Тарасенко пошел на повышение. Он возглавил новую кассационную инстанцию, организованную в рамках судебной реформы. И теперь будет вершить судьбы тех, кто недоволен правосудием в семи регионах России: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Чечне и Северной Осетии-Алании.

Под началом Михаила Тарасенко решили поработать его бывшие коллеги из Верховного суда Башкирии. Вряд ли это случайно. Насколько качественным будет состав Пятого КСОЮ, если судьям дадут добро на переезд в Пятигорск, своим мнением поделился уфимский юрист Радик Рахматуллин:

- Я работал судьей 11 лет и адвокатом более 20 лет и многих из этих кандидатов знаю. Считаю, что некоторые из них, кого я знаю по работе в Верховном суде Башкирии, просто занимались отписками. И сложно будет говорить о высоком качестве их работы на новом месте.

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