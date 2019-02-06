15 судей - на выход: Кто из Верховного суда Башкирии решил переехать в теплые края

В Высшую квалификационную коллегию судей России поступили их заявления о рекомендации их кандидатом на должность судьи Пятого кассационного суда. Конкурс на вакансии был объявлен 12 октября 2018 года.
Сегодня, 6 февраля, в повестке дня Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) значатся вопросы о рекомендациях судей на вакансии в Пятом кассационном суде общей юрисдикции (КСОЮ) . На эти вакансии претендуют в том числе 15 судей Верховного суда Башкирии. Всего сегодня должны рассмотреть 32 заявления.
Все претенденты в настоящее время работают в Верховном суде Башкирии, по данным официального сайта суда. А Сергей Леонтьев входит в состав президиума ВС РБ.
В сентябре 2018 года председателем Пятого КСОЮ был назначен прежний председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко, отработавший в республике 11 лет. В Уфе он стал фигурантом неприятного инцидента с пропавшими в обанкротившемся «ОПМ-банке» 632 миллионами, выделенными Верховным судом России на строительство нового здания ВС РБ. Но дело ничем не закончилось.
Фактически Михаил Тарасенко пошел на повышение. Он возглавил новую кассационную инстанцию, организованную в рамках судебной реформы. И теперь будет вершить судьбы тех, кто недоволен правосудием в семи регионах России: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Чечне и Северной Осетии-Алании.
Под началом Михаила Тарасенко решили поработать его бывшие коллеги из Верховного суда Башкирии. Вряд ли это случайно. Насколько качественным будет состав Пятого КСОЮ, если судьям дадут добро на переезд в Пятигорск, своим мнением поделился уфимский юрист Радик Рахматуллин:
- Я работал судьей 11 лет и адвокатом более 20 лет и многих из этих кандидатов знаю. Считаю, что некоторые из них, кого я знаю по работе в Верховном суде Башкирии, просто занимались отписками. И сложно будет говорить о высоком качестве их работы на новом месте.