15 судей - на выход: Кто из Верховного суда Башкирии решил переехать в теплые края

- Я работал судьей 11 лет и адвокатом более 20 лет и многих из этих кандидатов знаю. Считаю, что некоторые из них, кого я знаю по работе в Верховном суде Башкирии, просто занимались отписками. И сложно будет говорить о высоком качестве их работы на новом месте.