В следкоме Сибая подтвердили версию о гибели горняка в шахте от термического ожога

Сегодня в следкоме сообщили о доследственной проверке по факту смерти машиниста ПДМ, сотрудника Учалинского ГОК (входит в УГМК-Холдинг). В качестве предварительной версии причины его смерти называются термические ожоги. Тем самым подтверждаются сведения, сообщенные ранее Медиакорсети источниками из Сибая.
Вечером 3 февраля в соцсетях быстро разнеслась весть о гибели 31-летнего Гаяза Иргалина, он работал машинистом ПДМ (погрузочно-доставочной машины) или раммеристом - так называют еще эту профессию по имени марки машины.
Источники Медиакорсети на условиях анонимности сообщали, что парня нашли возле его машины с обожженным лицом, а также о том, что его машина якобы была без стекла. Что и могло стать причиной его незащищенности во время обвала забоя, когда навстречу ему хлынула горячая сульфидная пыль.
- По предварительным данным, 31-летний машинист погрузочно-доставочной машины в ходе выполнения погрузки руды в вентиляционной шахте комбината в городе Сибае получил термические ожоги и скончался, - сообщили в следкоме Башкирии.
Следователи следственного отдела Сибая осмотрели место происшествия.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, проверке подвергнется и работа организации по соблюдению техники безопасности на производстве, - отметили в следкоме. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.