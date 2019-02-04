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В следкоме Сибая подтвердили версию о гибели горняка в шахте от термического ожога

4 февраля 2019, 15:15
Фото: Вконтакте
Ранее эта версия фигурировала только в неофициальных источниках.

Сегодня в следкоме сообщили о доследственной проверке по факту смерти машиниста ПДМ, сотрудника Учалинского ГОК (входит в УГМК-Холдинг). В качестве предварительной версии причины его смерти называются термические ожоги. Тем самым подтверждаются сведения, сообщенные ранее Медиакорсети источниками из Сибая.

Вечером 3 февраля в соцсетях быстро разнеслась весть о гибели 31-летнего Гаяза Иргалина, он работал машинистом ПДМ (погрузочно-доставочной машины) или раммеристом - так называют еще эту профессию по имени марки машины.

Источники Медиакорсети на условиях анонимности сообщали, что парня нашли возле его машины с обожженным лицом, а также о том, что его машина якобы была без стекла. Что и могло стать причиной его незащищенности во время обвала забоя, когда навстречу ему хлынула горячая сульфидная пыль.

- По предварительным данным, 31-летний машинист погрузочно-доставочной машины в ходе выполнения погрузки руды в вентиляционной шахте комбината в городе Сибае получил термические ожоги и скончался, - сообщили в следкоме Башкирии.

Следователи следственного отдела Сибая осмотрели место происшествия.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, проверке подвергнется и работа организации по соблюдению техники безопасности на производстве, - отметили в следкоме. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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