В следкоме Сибая подтвердили версию о гибели горняка в шахте от термического ожога

Источники Медиакорсети на условиях анонимности сообщали, что парня нашли возле его машины с обожженным лицом, а также о том, что его машина якобы была без стекла. Что и могло стать причиной его незащищенности во время обвала забоя, когда навстречу ему хлынула горячая сульфидная пыль.