Пытки в полиции: В Башкирии возобновили слушание дела двух сотрудников МВД

Речь идет о повторном рассмотрении уголовного дела в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвира Сагитова и его подчиненного - старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина, которых обвиняют в пытках задержанного Венера Мардамшина.
До этого Нефтекамский городской суд оправдал полицейских, однако Верховный суд Республики Башкортостан отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение - в Янаульский районный суд, куда приехали несколько журналистов из Уфы, а также глава регионального отделения Комитета против пыток Евгений Литвинов.
Ранее Медиакорсеть подробно рассказывала об этом деле, расследование которого тянется вот уже третий год.
Отметим, что Ильвир Сагитов уволен и находится на пенсии, а Радим Хайруллин отстранен на время следствия, но формально остается в должности. Хайруллин до сих пор находится под подпиской о невыезде
Перед тем, как журналистов выпустили в зал заседания, один из адвокатов обвиняемого заявил журналисту Идель.Реалии: «Вас тут еще не хватало!». Изначально защита Сагитова и Хайруллина ходатайствовала о закрытом режиме суда и настаивала на том, чтобы на заседании не осуществлялась фото и видеосъемка, а журналистов выпроводили, заявив о том, что те «много пишут ложной информации в СМИ, клевещут и порочат честь органов и самих сотрудников органов».
Судья Даутова вынесла решение об открытом заседании, на котором могут присутствовать журналисты, но снимать им разрешили только во время оглашения приговора.
«Я понял, что меня пытают в отделе полиции, когда увидел портреты Путина и Колокольцева»
На заседание потерпевший Венер Мардамшин пришел в сопровождении представителей СОБРа в масках. До того, как в суде начали слушать показания Мардамшина, защита Хайруллина и Сагитова настаивала на том, чтобы Мардамшин давал показания без всяких документов, не пользуясь рабочими записями и протоколами.
- Моя защита права. Он от себя говорить должен. А не шпаргалкой пользоваться. На лицо нарушения процессуальные, - заявил Сагитов.
Отметим, что между ним и потерпевшим чувствовалось заметное напряжение. Всех троих участников процесса окружали вооруженные представители СОБРа и сотрудники службы судебных приставов. Рассказ потерпевшего о пытках в профессиональный праздник сотрудников полиции длился около двух часов, после чего гособвинители устроили Мардамшину часовой допрос.
Мужчина подробно рассказал о том, как его увезли на машине неизвестные рано утром после того, как Мардамшин отвез в больницу свою жену на машине.
- Около 9.40 я вышел из дома и увидел, как мой автомобиль перегородили неизвестные на машине, - сказал он. - Один из них сначала заявил, что уберет машину. Однако этого не сделал. После этого мужчины заявили, что им надо со мной поговорить. При этом они не представились. Я отказался и меня силой затащили в машину, предварительно заломив руки и накинув на меня темный пакет.
- Я не понимал, что происходит и очень испугался, - продолжил он. - После блужданий по городу мы остановились, я услышал звук железной двери и меня повели на второй этаж. Меня посадили на пол, я был в наручники, руки сзади. В какой-то момент меня туго связали веревкой через плечи. После этого начался ужас.
Далее Мардамшин в подробностях рассказал о пытках, которые, по его словам, учиняли над ним Сагитов, Хайруллин и другие полицейские:
- Связывали, подвешивали, били руками и ногами по лицу, шее, туловищу, ногам. Пытали электрошокером на протяжении нескольких часов. Напомним, что согласно версии обвинения, полицейские пытались таким образом добиться от потерпевшего признательных показаний в отношении гражданки Насыровой, которую тот якобы похитил и еще украл золотистый айфон.
- В какой-то момент я перестал чувствовать свои ноги. Тогда они начали использовать электрошокер. Было около 100 ударов. Это были адские боли. Все это время я ничего не видел. Понял, что меня пытают именно в отделе полиции, когда увидел портреты Путина и Колокольцева, - рассказывает Венер Мардамшин.
При этом мужчина отметил, что слышал в определенные моменты звон бокалов и тосты в честь Дня полиции в соседнем кабинете. Впоследствии этот момент вызвал вопросы у стороны защиты.
- Во время избиения Сагитов постоянно просил написать явку с повинной, - рассказал Мардамшин. - Говорил, что у него все пишут явки. Утверждал, что я исполнял заказ. Что это я заказчик похищения Насыровой.
- Боли были невыносимые, - говорит потерпевший. - Я даже сказал, мол, можете меня убивать. Подписывать я ничего не буду. Позже Сагитов налил три стакана водки, меня вырвало. На себя, на одежду, на диван. Когда повели в туалет, увидел свою мочу. Темную и с кровью.
Мардамшин сутки находился в отделе полиции.
- Когда на следующий день пришел Сагитов, он заявил, мол, что со мной «переборщили», - вспоминает мужчина. - И надо бы сейчас написать заявление, что пил на улице и претензий к полиции не имею.
Мардамшин заявил, что после его лечения в больнице к нему приходил начальник городской полиции Нефтекамска Хакимов и просил все показания снять, сославшись на то, что у Сагитова есть двое детей. На что Мардамшин ответил, что делать этого не будет и у него также есть дети и их трое.
Позже, по словам потерпевшего, приезжал и сам Сагитов, заставляя забрать заявление из следственного комитета.
Отметим важную деталь, которая вызвала множество вопросов у стороны защиты. Судя по показаниям, не дождавшись явки, Сагитов и Мардамшин решили «повесить» дело на другого человека. Так в деле появился некий Антипин - друг семьи Мардамшиных, у которых якобы был должник, страдающий от наркотической зависимости. Ему и было суждено стать виновным в краже и разбойном нападении на женщину, которая, как выяснилось позже, ранее работала с супругой Венера Мардамшина.
Защита обратила внимание на нестыковки
Молодая судья Даутова слушала рассказ потерпевшего, закрыв руками рот, часто сдвинув брови. На вопросы защиты Мардамшин отвечал довольно неуверенно и сбивчиво, в речи его часто слышались фразы "не помню", "предполагаю", "возможно", "у меня был шок", "не могу сказать". На это в какой-то момент обратила внимание и сама судья, обратившись к потерпевшему:
- Вы понимаете, что все показания сегодня у вас строятся в основном на предположениях?
Стороны защиты и прокурора выявили в показаниях потерпевшего несколько нестыковок, на которые Мардамшин отвечал также уклончиво и неуверенно. Судья Даутова спустя почти шесть часов заседания поинтересовалась самочувствием потерпевшего, на что тот ответил, что может продолжить отвечать.
Среди противоречий - встреча с Антипиным в отделе полиции, обстоятельства которой Мардамшин не сумел четко пояснить, поскольку "еле выжил" и "плохо помнит"; перелом позвонка у Мардамшина - возник в результате избиения полицейскими или же это последствия застарелой травмы.
Если в 2017 году, согласно имеющегося протокола, Мардамшин говорил о старой травме, то на заседании он заявил, что травма свежая и боли в спине до сих пор порой дают о себе знать.
Кроме того, сторону защиты смутили показания в части предмета, с помощью которого подвешивали Мардамшина.
Мардамшин, отвечая на вопросы адвокатов, заявил, что у него периодически бывают проблемы с памятью после применения электрошокера.
У защиты также возник вопрос о применении электрошокера именно Хайруллиным. На это потерпевший заявил, что точно помнит Хайруллина с электрошокером в руках. Заседание длилось почти семь часов. Дальнейшее рассмотрение дела продолжится 19 февраля в Янаульском районном суде.
По словам главы регионального отделения Комитета против пыток Евгения Литвинова, один из главных положительных итогов прошедшего заседания - это присутствие прокурора Янаула, явно заинтересованного в деле.
- Потерпевший сильно волновался, это было заметно, он вновь окунулся в тяжелейшие для него воспоминания о событиях 10 ноября 2016 года, - поделился Евгений Литвинов. - Он постарался вспомнить все, что необходимо. Отмечу, что сторона защиты едва ли не ежесекундно просила восстановить хронологию того дня. Но напомним, что человека тяжело пытали, избивали, он часто терял сознание. - В целом очень рад, что началось вновь рассмотрение дела, - отметил общественник.
Слушание дела продолжится 19 февраля.
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