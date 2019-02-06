Пытки в полиции: В Башкирии возобновили слушание дела двух сотрудников МВД

- Около 9.40 я вышел из дома и увидел, как мой автомобиль перегородили неизвестные на машине, - сказал он. - Один из них сначала заявил, что уберет машину. Однако этого не сделал. После этого мужчины заявили, что им надо со мной поговорить. При этом они не представились. Я отказался и меня силой затащили в машину, предварительно заломив руки и накинув на меня темный пакет.