«Любой из нас мог быть на его месте»: Как Сибай проcтился с погибшим шахтёром

- Тело Гаяза обнаружил наш мастер. Он в это время был уровнем ниже, ему сообщили, что там, где работал Гаяз, очень пыльно. Он пошел смотреть. Сначала увидел машину, а потом включенный фонарь на земле. Тело нашего коллеги лежало в нескольких метрах от машины. Я сам на месте не был, поэтому не могу ничего утверждать, лишь предполагаю. Видимо, когда на него обрушился поток горящей пыли, он пытался спастись, выезжая задом. Из-за низкой видимости и его машина уперлась об одну из стен туннели. Он вышел и пытался уйти пешком, но не смог. Некоторые говорят, что его тело лежало в паре метрах от машины, другие утверждают, что он успел пройти 15 метров, - рассказывает он.