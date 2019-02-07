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Муртазе Рахимову - 85: Водка из плафона, миллион у министра и выборы президента

7 февраля 2019, 08:43
Фото: glavarb.ru
Медиакорсеть вспоминает о малоизвестных или позабывшихся фактах из истории Муртазы Рахимова.

Сегодня Муртазе Рахимову, первому президенту Республики Башкортостан, исполняется 85 лет. В юбилейный день Медиакорсеть решила вспомнить несколько историй из его жизни, малоизвестных или подзабывшихся.

«Выпил водку из плафона»

Один из фермеров Иглинского района Башкирии рассказал Медиакорсети о своей встрече с президентом.

- Приехал Муртаза Губайдуллович в район и заехал ко мне, - вспоминает собеседник. – А про меня уже знали, что вкусных копченых гусей делаю. Сели в машину, я предложил выпить. Он согласился.

Как назло в машине не оказалось стакана или кружки.

- Я не растерялся и открутил плафон из светильника, - улыбается фермер. – Так и выпили из плафона.

Но в этой истории главное не это. Оказывается, фермеру посчастливилось встретиться и с преемником Муртазы Рахимова, с Рустэмом Хамитовым. Разница во впечатлениях оказалась не в пользу последнего.

- Хамитов подошел ко мне на фермерской ярмарке, - рассказал мужчина. – Я крепко пожал ему руку. Потом ко мне подбежал глава района и сказал, что Хамитову это не понравилось, видимо, силу я не рассчитал.

Вот так в памяти иглинского фермера запомнились первый и второй президенты республики.

Как за министра дважды голосовали

На одном из заседаний Верховного Совета республики в 90-е годы утверждали состав правительства. Муртаза Рахимов предложил в качестве министра внешнеэкономических связей избрать Рафиля Гарифуллина.

Буквально пару дней до этого в газете «Экономика и мы» вышла статья с интригующим названием «Откуда миллион у министра?». В ней шла речь о том, что Гарифуллин вместе с братом учредил коммерческую фирму и внес в уставной капитал миллион. Тогда это были большие деньги. И его официальной зарплаты точно не хватило бы на такой взнос.

Министр срочно созвал пресс-конференцию и объяснил, что деньги ему одолжил его брат. Но в парламенте эти объяснения ему не помогли, депутаты тайным голосованием не утвердили его кандидатуру. Это был, пожалуй, единственный случай в истории Башкирии, когда депутаты «прокатили» кандидатуру члена правительства.

Тогда Муртаза Губайдуллович объявил перерыв.

После него на трибуну вышел Мустай Карим и стал агитировать за то, чтобы депутаты передумали и переголосовали во второй раз. Потом выступил первый секретарь Башкирского рескома КПСС Горбунов и другие ораторы. За Гарифуллина проголосовали во второй раз, и он вошел в состав правительства.

Так Муртаза Рахимов переломил ситуацию.

«Почему меня не послушали?»

1996 год. Шли выборы президента России. Впервые в истории страны первый тур не определил победителя, Борис Ельцин не сумел набрать более половины голосов избирателей. По стране за него отдали голоса 35%, за Зюганова – 32%.

Муртаза Рахимов очень переживал за результат в Башкирии. Зюганов в республике опередил Ельцина (41,86% против 34,19%).

В то время в одной из приватных бесед с журналистами он и высказал свои чувства:

- Почему они меня не послушали? Почему за Зюганова в районах голосовали?

Вопросы, конечно, были риторические. Но имели прямое отношение к той практике выборов, которая тогда сложилась в Башкирии. Что говорили главы районов, так обычно и голосовали на селе. Авторитет у глав был большой, или иная причина – но они контролировали ход выборов. И тут, видимо, их прежние симпатии к компартии возобладали или Борис Ельцин им был не по душе, но Зюганов в Башкирии тогда набрал большой процент.

Рахимову, скорее всего, удалось тогда переубедить глав районов. И во втором туре Ельцина набрал 51,01%, Зюганову досталось 43,14% голосов избирателей.

Стал неугоден

После смены руководства в Башкирии в 2010 году Муртазу Рахимова отстранили от всех политических процессов, хотя опыт его мог бы и пригодиться. Примерно через год он пригласил автора этих строк на личную беседу.

Тогда я работал на телевидении и был бы рад возможности запечатлеть разговор хоть целиком, хоть частично. Но характер встречи не изменился, и поэтому ни аудио-, ни видеозаписи не сохранилось.

Могу лишь в общих чертах вспомнить ход разговора. Муртаза Губайдуллович очень переживал за республику. Запомнился момент, когда он говорил о ситуации на селе. Рахимов ездил по районам, он работал председателем благотворительного фонда «Урал» и видел, что в некоторых районах поля зарастали осокой и березами.

Его знаменитая фраза «тремя курицами не командовал», а в начальники пошел, видимо, тогда тоже употреблялась, не помню, но это вполне могло случиться.

Снова на слуху

Сейчас ситуация изменилась. Это хорошо, конечно, что мы не следуем старой, еще советской традиции – при смене руководства тут же забывать их или рисовать их историю черными красками.

В истории Муртазы Рахимова не было только черного и белого цветов, он, как и наша жизнь, как любой человек – разный, разноцветный. Больше историй из его жизни можно прочитать здесь, их тут аж больше двух десятков.

С юбилеем, Муртаза Губайдуллович!

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