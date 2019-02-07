Муртазе Рахимову - 85: Водка из плафона, миллион у министра и выборы президента

Вопросы, конечно, были риторические. Но имели прямое отношение к той практике выборов, которая тогда сложилась в Башкирии. Что говорили главы районов, так обычно и голосовали на селе. Авторитет у глав был большой, или иная причина – но они контролировали ход выборов. И тут, видимо, их прежние симпатии к компартии возобладали или Борис Ельцин им был не по душе, но Зюганов в Башкирии тогда набрал большой процент.