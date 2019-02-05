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В Башкирии автобус наехал на первоклассника

5 февраля 2019, 06:03
Фото: gibdd102.ru
ДТП произошло в Сибае.

Вчера, 4 февраля, в Сибае на улице Горная водитель пассажирского автобуса совершил наезд на первоклассника, сообщил в своем личном блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

- В результате аварии 8-летний мальчик госпитализирован, - сообщил он. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

За вчерашние сутки сотрудники ГИБДД в Башкирии выявили более 2200 нарушений ПДД, а в нетрезвом состоянии был задержан 31 водитель.

Вчера на дорогах республики было зарегистрировано шестнадцать ДТП, в которых четыре человека погибли и девятнадцать получили травмы.

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