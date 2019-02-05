В Башкирии автобус наехал на первоклассника

Вчера, 4 февраля, в Сибае на улице Горная водитель пассажирского автобуса совершил наезд на первоклассника, сообщил в своем личном блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
- В результате аварии 8-летний мальчик госпитализирован, - сообщил он. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
За вчерашние сутки сотрудники ГИБДД в Башкирии выявили более 2200 нарушений ПДД, а в нетрезвом состоянии был задержан 31 водитель.
Вчера на дорогах республики было зарегистрировано шестнадцать ДТП, в которых четыре человека погибли и девятнадцать получили травмы.