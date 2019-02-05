Как мэрия Уфы будет бороться с криминалом в Инорсе

Сегодня, 5 февраля, на оперативном совещании в мэрии Уфы прокомментировали рост преступности в микрорайоне Инорс. Напомним, вчера, на совещании в правительстве врио главы республики Радий Хабиров поручил разобраться с ростом криминала в Калининском районе, куда и входит Инорс.
- На сегодняшний день численность района составляет 207 тысяч 340 человек, - отметил Сергей Кожевников, глава Калининского района Уфы.
- Концентрация правонарушений и преступных действий наблюдается в микрорайоне, - сказал он. - За 2018 год зафиксировано на 52 преступления больше, чем в 2017 году. На первом месте - кражи, на втором - незаконный оборот наркотических средств. Было дано поручение проанализировать данные показания и выдвинуть предложения. Установлено, что преступления наиболее часто совершаются с 18 часов до 6 часов утра, и совершают их лица до 30 лет. Поэтому мы установим дополнительные видеокамеры и самое важное направление - организация максимальной занятости для населения: спортивные и досуговые сооружения.
Вчера на оперативном совещании в правительстве мэр Уфы Ульфа Мустафин сообщил, что на улицах Инорса предлагается установить не менее 500 дополнительных светоточек, для чего потребуется около 10 млн рублей. Еще 15 млн рублей нужно для оснащения мест массового пребывания людей системами непрерывного видеонаблюдения с сохранением данных до 30 дней.
По словам мэра Уфы, на территории ЖК «Полесье» будет выделено дополнительное помещение под участковый пункт полиции, а на пересечении улиц Сельской Богородской и Лесунова, а также Тухвата Янаби и Фронтовых Бригад будут установлены два стационарных пункта полиции.