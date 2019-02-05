Как мэрия Уфы будет бороться с криминалом в Инорсе

- Концентрация правонарушений и преступных действий наблюдается в микрорайоне, - сказал он. - За 2018 год зафиксировано на 52 преступления больше, чем в 2017 году. На первом месте - кражи, на втором - незаконный оборот наркотических средств. Было дано поручение проанализировать данные показания и выдвинуть предложения. Установлено, что преступления наиболее часто совершаются с 18 часов до 6 часов утра, и совершают их лица до 30 лет. Поэтому мы установим дополнительные видеокамеры и самое важное направление - организация максимальной занятости для населения: спортивные и досуговые сооружения.