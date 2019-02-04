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Хабиров о ликвидации очередей в МФЦ Башкирии: Что мешало сделать это раньше?

4 февраля 2019, 12:31
Фото: пресс-служба МФЦ РБ
Решение кадрового вопроса и избавление от длинных очередей заняло всего три месяца.

Сегодня, 4 февраля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях подвел черту под решением проблемы ликвидации очередей в МФЦ республики.

- Заслушал сегодня доклад о ликвидации очередей в МФЦ. Там, где люди ждали по часу-полтора, теперь – не более 10-ти минут. А мне вот интересно, что мешало сделать это раньше? Люди, в основном – те же. Набрали за эти пару месяцев, не сказать, чтобы армию новых специалистов - единицы только. А еще потом меня спрашивают, зачем я позволяю себе эмоции в общении с подчиненными… Да к сожалению, у нас по-другому ничего не работает, - констатировал Радий Хабиров.

Это сообщение он запостил после оперативного совещания правительства, на котором был заслушан отчет об исправлении ситуации в МФЦ. Исполняющая обязанности руководителя МФЦ Башкирии Гульшат Арсланова отчиталась о том, что практически во всех проблемных подразделениях МФЦ уже удалось решить проблему длинных очередей. Время ожидания услуги в большинстве из них, по итогам последней проверки, уже не превышает положенных 15 минут в то время, как всего пару месяцев назад в ряде районов оно достигало полутора часов.

После того, как сотрудникам МФЦ подняли зарплату, в проблемных районных отделениях смогли укомплектовать полностью штат, подобраны новые помещения для МФЦ.

По словам Гульшат Арслановой, сегодня превышение 15-минутного лимита отмечено всего в трех отделениях – в Учалах, Нефтекамске и Стерлибашево. Оно составляет от полутора до четырех минут. Довести время ожидания услуги до норматива планируется в ближайшее время путем подбора персонала и помещений, соответствующих требованиям работы МФЦ.

Напомним, в ноябре прошлого года доклад руководителя тогдашнего МФЦ Владимира Абдрахимова был подвергнут жесткой критике со стороны Радия Хабирова.

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