Хабиров о ликвидации очередей в МФЦ Башкирии: Что мешало сделать это раньше?

- Заслушал сегодня доклад о ликвидации очередей в МФЦ. Там, где люди ждали по часу-полтора, теперь – не более 10-ти минут. А мне вот интересно, что мешало сделать это раньше? Люди, в основном – те же. Набрали за эти пару месяцев, не сказать, чтобы армию новых специалистов - единицы только. А еще потом меня спрашивают, зачем я позволяю себе эмоции в общении с подчиненными… Да к сожалению, у нас по-другому ничего не работает, - констатировал Радий Хабиров.