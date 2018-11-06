«Не умеете докладывать»: Хабиров остался недоволен выступлением главы МФЦ Башкирии

Сегодня, 6 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство содержанием доклада ио директора РГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Владимира Абдрахимова.

Выступлению руководителя сети МФЦ предшествовало рассказ Радия Хабирова о том, что в его адрес поступают сообщения о том, что в некоторых районах республики люди вынуждены занимать очередь в МФЦ глубокой ночью, либо приезжать ранним утром и по шесть часов дожидаться своей очереди.

Владимир Абдрахимов не смог прояснить ситуацию с жалобами и стал подробно рассказывать о количестве офисов МФЦ и действующих в них окон. По его словам, проблемными являются несколько районов, в которых время ожидания услуги больше установленного 15-минутного норматива.

Общение по видеосвязи с главами названных районов показало, что у них есть проблемы с работой МФЦ, но они иного свойства и связаны с неудобными помещениями, которые оборудованы в неприспособленных помещениях или на верхних этажах зданий.

- Я прошу вас рассказать о ситуациях, когда в МФЦ бывает столпотворение и люди мучаются, не могут сдать или получить документы, а вы мне цифры зачитываете. Ко мне поступило много жалоб на эту тему. А вы ничего об этом не знаете, - возмутился Радий Хабиров.

- Но я вот только хотел об этом сказать! – попытался слабо возразить Владимир Абдрахимов.

- Значит, не умеете докладывать! – оборвал его Радий Хабиров. И дал указание через неделю лучше подготовиться к выступлению и дать исчерпывающую информацию о проблемных участках в работе МФЦ республики.