«Не умеете докладывать»: Хабиров остался недоволен выступлением главы МФЦ Башкирии
Ио директора РГАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Владимир Абдрахимов не смог объяснить причину большого числа жалоб на очереди о работе его ведомства.
Сегодня, 6 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство содержанием доклада ио директора РГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Владимира Абдрахимова.
Выступлению руководителя сети МФЦ предшествовало рассказ Радия Хабирова о том, что в его адрес поступают сообщения о том, что в некоторых районах республики люди вынуждены занимать очередь в МФЦ глубокой ночью, либо приезжать ранним утром и по шесть часов дожидаться своей очереди.
Владимир Абдрахимов не смог прояснить ситуацию с жалобами и стал подробно рассказывать о количестве офисов МФЦ и действующих в них окон. По его словам, проблемными являются несколько районов, в которых время ожидания услуги больше установленного 15-минутного норматива.
Общение по видеосвязи с главами названных районов показало, что у них есть проблемы с работой МФЦ, но они иного свойства и связаны с неудобными помещениями, которые оборудованы в неприспособленных помещениях или на верхних этажах зданий.
- Я прошу вас рассказать о ситуациях, когда в МФЦ бывает столпотворение и люди мучаются, не могут сдать или получить документы, а вы мне цифры зачитываете. Ко мне поступило много жалоб на эту тему. А вы ничего об этом не знаете, - возмутился Радий Хабиров.
- Но я вот только хотел об этом сказать! – попытался слабо возразить Владимир Абдрахимов.
- Значит, не умеете докладывать! – оборвал его Радий Хабиров. И дал указание через неделю лучше подготовиться к выступлению и дать исчерпывающую информацию о проблемных участках в работе МФЦ республики.