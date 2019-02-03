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В Уфе круглые сутки ремонтируют асфальт, просевший в центре города

3 февраля 2019, 07:26
Фото: Администрация г. Уфы.
Коммунальное ЧП произошло в микрорайоне Новостройка.

Накануне, 2 февраля, серьезное коммунальное происшествие переполошило соответствующие службы мэрии башкирской столицы.

Как сообщили в администрации Уфы, на перекрестке улиц Лесотехникума и Комсомольской сильно просел асфальт. Причиной этого явления стала утечка из водопроводаЮ размывшая почву под проезжей частью.

Участок огорожен, на месте работают сотрудники МУП «Уфаводоканал». Работы ведутся круглосуточно и, как обещали в столичной мэрии, будут завершены к понедельнику, 4 февраля.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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