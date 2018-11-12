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В Башкирии установили дату прекращения укладки горячего асфальта
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В Башкирии установили дату прекращения укладки горячего асфальта

Сегодня, 10:27ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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