В Башкирии установили дату прекращения укладки горячего асфальта

Сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве республики глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов отчитался о выполнении поручения руководителя республики Радия Хабирова, полученного неделю назад, на прошлом оперативном совещании.

- В соответствии с вашим поручением принят приказ о завершении дорожных работ по устройству асфальтобетонных покрытий при ремонте автодорог общего пользования в республике с применением горячих асфальтобетонных смесей, - сообщил Тимур Мухаметьянов. – С 20 ноября такие работы запрещены. В осенний период укладка горячих асфальтобетонных смесей до 20 ноября будет осуществляться только при температуре воздуха выше +5 градусов и в строгом соответствии с техническими регламентами.

- Значит, мы договорились, это ваше продуманное решение, - уточнил Радий Хабиров. – С 20 ноября вне зависимости от температурного режима горячий асфальт мы не кладем.

Он дал указание мониторить ситуацию и докладывать ему лично о нарушениях.

- Те, кто нас не услышит, будут наказаны, - подчеркнул Радий Хабиров.