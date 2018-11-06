Это наша технология: в Нагаево под Уфой рабочие укладывали асфальт прямо в дождь

Это наша технология: в Нагаево под Уфой рабочие укладывали асфальт прямо в дождьВидео
Сегодня, 12:51
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Процесс укладки асфальта снимал уфимец Александр Семеняга еще 3 ноября и позже опубликовал в соцсетях.
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Видео: Артем Семеняга
Сюжеты: Видео
На видео видно, что дорожники укладывают асфальт, несмотря на погодные условия.
При этом сегодня, 6 ноября, врио главы республики Радий Хабиров поручил установить день, после которого нельзя класть асфальт. Такое поручение он дал в ходе рассмотрения вопроса об освоении средств Дорожного фонда муниципалитетами.
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