«Уфа» сыграла вничью в контрольном матче с «Араратом»

Сегодня ФК «Уфа» сыграл вничью в контрольном матче на Кипре, соперником горожан стала армянская команда «Арарат». Всю игру ворота уфимцев защищал новичок команды Юрий Шафинский.
Команды обменялись голами во второй половине игры. Сначала уфимскую команду вывел вперед защитник Игорь Дивеев, он замкнул подачу с углового Оливера Тилля. Но соперник вскоре сумел отыграться. Защита дала пробить нападающему с линии штрафной, и его удар был точен.
Хороший момент был создан после того, как Слай вышел один на один с вратарем, голкипер сумел отразить удар, мяч попал к Кротову, но тот мощно пробил в перекладину с близкого расстояния.
Итог – ничейный счет 1:1 на табло к концу матча.
Трансляция игры шла на официальном Youtube-канале ФК «Уфа». Следующие контрольные матчи пройдут 7 февраля. В этот день уфимский клуб проведет сразу две игры: одну – с молодежным составом швейцарской команды «Янг Бойз», другую – с болгарским клубом «Левски».