mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Уфа» сыграла вничью в контрольном матче с «Араратом»

3 февраля 2019, 14:56
Фото: Youtube.com
Игорь Дивеев забил гол, Вячеслав Кротов попал в перекладину с двух метров.

Сегодня ФК «Уфа» сыграл вничью в контрольном матче на Кипре, соперником горожан стала армянская команда «Арарат». Всю игру ворота уфимцев защищал новичок команды Юрий Шафинский.

Команды обменялись голами во второй половине игры. Сначала уфимскую команду вывел вперед защитник Игорь Дивеев, он замкнул подачу с углового Оливера Тилля. Но соперник вскоре сумел отыграться. Защита дала пробить нападающему с линии штрафной, и его удар был точен.

Хороший момент был создан после того, как Слай вышел один на один с вратарем, голкипер сумел отразить удар, мяч попал к Кротову, но тот мощно пробил в перекладину с близкого расстояния.

Итог – ничейный счет 1:1 на табло к концу матча.

Трансляция игры шла на официальном Youtube-канале ФК «Уфа». Следующие контрольные матчи пройдут 7 февраля. В этот день уфимский клуб проведет сразу две игры: одну – с молодежным составом швейцарской команды «Янг Бойз», другую – с болгарским клубом «Левски».

Материалы по теме
Гендиректор ФК «Уфа» Газизов сказал, кого из игроков выставят на трансферВ футбольном клубе «Уфа» появился новый вратарь Юрий Шафинский – СМИФутболисты ФК «Уфа» отправились тренироваться на Кипр
#Новости#Футбол#Новости Башкирии#Новости Уфы#ФК "Уфа"#Болеем за наших#Видео#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48