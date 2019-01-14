Гендиректор ФК «Уфа» Газизов сказал, кого из игроков выставят на трансфер

Генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов объяснил, почему защитник Денис Тумасян и полузащитник Ондржей Ванек не отправились с командой на первый учебно-тренировочный сбор в этом году. Его объяснение опубликовано на официальном сайте ФК «Уфа».

Накануне основной состав команды прошел медосмотр в Москве перед выездом на сбор. Среди игроков не было Ванека и Тумасяна. Они сейчас тренируются с «Уфой-2» на стадионе «Нефтяник».

– Ванек пройдёт медосмотр в Уфе вместе с Тумасяном, - пояснил Шамиль Газизов. - Они не едут на сбор с первой командой по решению главного тренера. Думаю, раз это произошло, игроки понимают причину. «Уфа» действует согласно контракту. Никаких разногласий в наших отношениях нет. Клуб несёт ответственность за свои обязательства перед игроками, а игроки – перед клубом.

- Между строк висит, что эти футболисты будут выставлены на трансфер, - добавил Шамиль Газизов.

Ранее сообщалось, что вратарь клуба Гиорги Шелия покинул клуб.

Список футболистов, улетевших на сборы на Кипр в составе команды, также опубликован на официальном сайте.