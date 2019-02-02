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"Салават" взял реванш у "Амура", а тройка Кадейкина устроила бенефис

2 февраля 2019, 16:45
Фото: "Салават Юлаев"
Медиакорсеть - о плюсах и минусах в игре "Салавата Юлаева" против хабаровчан.

Ротация - чистая формальность, Кузьмину и Шэну лучше было остаться в ВХЛ

Состав на игру получился нетипичным. Четвертое сочетание составили Глеб Кузьмин, Георгий Бусаров и Павел Шэн. Все трое - резервисты, но разного ранга. Кузьмину уже не привыкать к реалиям КХЛ, в прошлом сезоне он получал от Эркки Вестерлунда немало доверия и даже забрасывал. Георгий Бусаров остается непонятным плодом работы селекции Леонида Вайсфельда и Романа Беляева - этот игрок использовался только в черновой работе, с которой справится как Кузьмин, так и другие собственные игроки системы. Наконец, Шэн - потенциальный сильный нападающий и игрок молодежной сборной. Все трое - центры, все трое почти не сыграли.

Экс-игрок НХЛ и медийная звезда Северной Америки Пол Биссонет в шутку называл себя "затычкой в четвертом звене". Но он шутил, ибо с функциями, в принципе, справлялся, а под закат карьеры выиграл в АХЛ Кубок Колдера. Николай Цулыгин и тренерский штаб же использовал названных игроков буквально в качестве затычек в четвертое звено. Ведь де-факто команда сыграла в три звена. Они не вышли на третий период, каждый провел по 7 смен, не сыграв и 5 минут. Я не считаю Павла Шэна гением, которого ненавидят в Уфе, однако, ему не доверяют, а без игры не стать хоть каким-то игроком. Кузьмин же давно готов к игре на взрослом уровне и предпочитать ему Максима Рыбина - очень спорный подход. Таким путем клуб никогда не вырастит себе хоккеистов хотя бы для четвертой пятерки.

Андрей Кареев сыграл, и это уже хорошая новость для самого игрока. Кареев справился с выходом 2 в 1 на 30-й минуте и с выходом 1 в 0 под конец второй двадцатиминутки. В основном, он отыграл прилично. Пропущенный гол в первой же атаке гостей частично на его совести (не выставил щиток), но частично и вина и Александра Бурмистрова, который не помог защитникам в борьбе у борта и допустил скоростной вираж Данила Файзуллина на пятак. Карееву не быть основным вратарем в плей-офф, пока здоров Юха Метсола, ему остается только быть готовым его подменить. Андрей сделал то, что должен. Все же в межсезонье ему стоит задуматься - устраивает ли его такая роль. Кареев способен играть в КХЛ первого номера.

Фото: "Салават Юлаев"

Шоу Кадейкина, Жаркова и Майорова

Конечно, самое главное в матче - ударная игра третьей линии, которую на сей раз составили Владимир Жарков, Александр Кадейкин и Максим Майоров. Фактически они и принесли победу в матче. Максим Майоров получил только один балл за ассист, однако, именно его техника обводки позволила организовать пас на пустые ворота для Владимира Жаркова - номер 25 не подкачал с броском в касание. Получилось эффектно. Еще более весомо - шайба вернула на табло равенство.

Второй гол забил Дмитрий Кугрышев после того, как переместился в чужую зону и выдал передачу Александр Кадейкин. Третий гол - на счету самого Кадейкина. Для центрального нападающего это важнейшая шайба. До этого он забивал как раз "Амуру" 10 матчей назад, а перед этим у него было 26 матчей без шайб после того самого гола в Магнитогорске. Если о недавнем - против "Йокерита" у Александра -2 и два запоротых выхода 1 в 0. Компенсировал успешно.

Очки за передачи получил Владимир Жарков, на счету которого так же 3 блокшота и хит. Команда признала Владимира лучшим игроком матча. Жарков - один из тех, на которых держится результат "Салавата". Без таких рабочих хоккеистов уфимцы бы еще боролись за место в топ-8.

Статистика подтверждает слова Кадейкина

Кадейкин после игры заявил, что уфимцы всю игру владели инициативой. Числа подкрепляют его слова. В КХЛ не считают время владения шайбой, поэтому приходится опираться на Corsi (броски в створ и мимо, а также блокшоты при игре 5 на 5), и он сообщает о перевесе хозяев.

СЮ Амур Разница
Corsi 62 49 13
Corsi for, % 55,86% 44,14% 11,71%
Голы 5 на 5 3 1 2
Броски в створ 5 на 5 27 17 10
Точность 5 на 5, % 11,11% 5,88% 5,23%
PDO, % 105,23% 94,77% 10,46%
Броски в створ за минуту в атаке 1,934 2,747 -0,813
Блокшоты за минуту в защите 0,867 0,853 0,014

Перевес гостей по броскам за минуту в атаке кажется обыденным, если не смотреть игру и помнить о том, что подопечные Александра Гулявцева в последнее время привыкли бросать много. На самом деле в Уфе они атаковали мало, но еще меньше сыграли в атаке (17:35-6:55), откуда и получилось такое удельное значение. "Салават" бросал примерно с одинаковой активностью - примерно 2,83 броска в среднем за пять минут.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
БВ СЮ 2 3 5 7 10 12 15 19 25 28 32 34
БВ Амур 1 1 2 4 5 9 12 14 15 19 20 20
Разница БВ 1 2 3 3 5 3 3 5 10 9 12 14
БВ СЮ за отрезок 2 1 2 2 3 2 3 4 6 3 4 2
БВ Амура за отрезок 1 0 1 2 1 4 3 2 1 4 1 0
Разница БВ за отрезок 1 1 1 0 2 -2 0 2 5 -1 3 2
Голы СЮ за отрезок 1 1 1
Голы Амура за отрезок 1
%БВ СЮ за отрезок 50,00% 33,33% 25,00%
%БВ Амура за отрезок 100,00%

Вбрасывания в этом сезоне у "юлаевцев" чаще не получаются, чем получаются. На сей раз, однако, этот компонент остался за "зелено-бело-синими".

СЮ Амур %СЮ
Зона атаки 12 9 57,14%
Средняя зона 6 6 50,00%
Зона защиты 6 6 50,00%
5 на 5 20 17 54,05%
В целом 24 21 53,33%

В общем и в целом "юлаевцы" показали хорошее движение и передачи. Было достаточно затяжных позиционных атак как следствие.

Нападающие из топ-6 почти не проявили себя

Все же эту победу переоценивать опасно. Хороший матч для третьего звена - самый главный и точный вывод. Что отрабатывали перед плей-офф остальные - загадка. Первая тройка снова практически ничего не создала в атаке, Филип Ларсен пару раз подключался к атаке 5 на 5, но снова вхолостую, а Григорий Панин опять удалился.

Центр второго звена Александр Бурмистров неважно сыграл на вбрасываниях, выиграв только 4 из 16. У него до сих пор только один гол за уфимскую команду, и он не отработал в обороне, когда забросил Файзуллин. Бурмистров так "подарил" одноклубнику Захару Арзамасцеву -1 в протокол. Номер 92 стал единственным защитником хозяев с минусом, для лучшего игрока обороны команды это не критично, но приятного тоже мало.

Антон Бурдасов не забрасывает уже шесть матчей. За этот отрезок у него -4 и 21 бросок. Как он собирается уезжать в НХЛ, постоянно получая минусы? Его главная сила - финиш розыгрыша, завершающий разящий бросок в большинстве, 9 из 19 шайб он забросил при численном перевесе. Однако, игра в большинстве у уфимцев разладилась. Пропал с радаров и Бурдасов.

Фото: "Салават Юлаев"

Большинство перестает быть козырем

У всех игроков первой тройки были проблемы с результативностью по ходу сезона. Как правило, они при этом все равно успешно реализовывали численное большинство. Однако в четырех последних матчах - ноль шайб в 11 попытках. Если взять более широкий диапазон: 2 гола в 23 последних попытках за восемь игр. Локально - примерно 8,7% использования численного перевеса. И это от команды, которая по голам 5 на 5 до матча с "Амуром" занимала 13 место в КХЛ, то есть, находится ровно посередине. То есть, если не удается забросить в ситуации общего положения, надо хотя бы использовать преимущество.

То, что сегодня в большинстве выходили Кадейкин и Жарков - еще и попытка обновить розыгрыш. Кадейкин и до этого не раз появлялся в розыгрыше, но обычно это было ненадолго и в составе второй спецбригады, которая в "Салавате" обычно появляется примерно на 40 последних секунд малого штрафа соперника. На сей раз вторая спецбригада начинала первый и третий розыгрыши. Ничем особым не запомнилась.

В этом сезоне Филип Ларсен в среднем наносит 2,2 броска за матч, на бросок меньше, чем раньше. Ларсен почти не спускается в глубину чужой зоны, открываясь под ван-таймер из круга вбрасывания или с его границ, меньше он бросает и от синей. Возвращение прежней схемы розыгрыша может помочь как самому защитнику, который наконец сыграет в свою игру, так и команде. Много голов в большинстве "Салават" оформляет усилиями Антона Бурдасова, который завершает розыгрыш. Шайбу ему фактически подносят на блюдечке с голубой каемочкой. Но Бурдасов много и промахивается, он же может и вымотаться, переиграв смену, если останется на большинство слишком надолго.

Точки роста

И все же основные надежды в реализации необходимо возлагать на первую тройку. Затишье лидеров под конец регулярного сезона - проблема. Бесспорно, победа это плюс. Пусть "Амур" и не топовая команда, скорее, аутсайдер (предпоследние на Востоке и уже без шансов на плей-офф), однако, эта виктория придаст уверенности команде и дополнительно цементирует шестое место в конференции. Точек роста у "Салавата" остается достаточно. Главные: голы первого звена, большинство, вбрасывания, голы с пятака, голы сходу. Ключевой успех матча: действия третьего звена, контроль шайбы, спокойная игра Кареева и вбрасывания.

Прибавлять и повышать требования к себе необходимо многим игрокам. Грядущая встреча с удивительно разыгравшимся "Барысом" - прекрасная мотивация и вызов. Мало ли, вдруг именно в Астану придется лететь на матчи первого раунда.

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