"Салават" взял реванш у "Амура", а тройка Кадейкина устроила бенефис

Ротация - чистая формальность, Кузьмину и Шэну лучше было остаться в ВХЛ
Состав на игру получился нетипичным. Четвертое сочетание составили Глеб Кузьмин, Георгий Бусаров и Павел Шэн. Все трое - резервисты, но разного ранга. Кузьмину уже не привыкать к реалиям КХЛ, в прошлом сезоне он получал от Эркки Вестерлунда немало доверия и даже забрасывал. Георгий Бусаров остается непонятным плодом работы селекции Леонида Вайсфельда и Романа Беляева - этот игрок использовался только в черновой работе, с которой справится как Кузьмин, так и другие собственные игроки системы. Наконец, Шэн - потенциальный сильный нападающий и игрок молодежной сборной. Все трое - центры, все трое почти не сыграли.
Экс-игрок НХЛ и медийная звезда Северной Америки Пол Биссонет в шутку называл себя "затычкой в четвертом звене". Но он шутил, ибо с функциями, в принципе, справлялся, а под закат карьеры выиграл в АХЛ Кубок Колдера. Николай Цулыгин и тренерский штаб же использовал названных игроков буквально в качестве затычек в четвертое звено. Ведь де-факто команда сыграла в три звена. Они не вышли на третий период, каждый провел по 7 смен, не сыграв и 5 минут. Я не считаю Павла Шэна гением, которого ненавидят в Уфе, однако, ему не доверяют, а без игры не стать хоть каким-то игроком. Кузьмин же давно готов к игре на взрослом уровне и предпочитать ему Максима Рыбина - очень спорный подход. Таким путем клуб никогда не вырастит себе хоккеистов хотя бы для четвертой пятерки.
Андрей Кареев сыграл, и это уже хорошая новость для самого игрока. Кареев справился с выходом 2 в 1 на 30-й минуте и с выходом 1 в 0 под конец второй двадцатиминутки. В основном, он отыграл прилично. Пропущенный гол в первой же атаке гостей частично на его совести (не выставил щиток), но частично и вина и Александра Бурмистрова, который не помог защитникам в борьбе у борта и допустил скоростной вираж Данила Файзуллина на пятак. Карееву не быть основным вратарем в плей-офф, пока здоров Юха Метсола, ему остается только быть готовым его подменить. Андрей сделал то, что должен. Все же в межсезонье ему стоит задуматься - устраивает ли его такая роль. Кареев способен играть в КХЛ первого номера.
Шоу Кадейкина, Жаркова и Майорова
Конечно, самое главное в матче - ударная игра третьей линии, которую на сей раз составили Владимир Жарков, Александр Кадейкин и Максим Майоров. Фактически они и принесли победу в матче. Максим Майоров получил только один балл за ассист, однако, именно его техника обводки позволила организовать пас на пустые ворота для Владимира Жаркова - номер 25 не подкачал с броском в касание. Получилось эффектно. Еще более весомо - шайба вернула на табло равенство.
Второй гол забил Дмитрий Кугрышев после того, как переместился в чужую зону и выдал передачу Александр Кадейкин. Третий гол - на счету самого Кадейкина. Для центрального нападающего это важнейшая шайба. До этого он забивал как раз "Амуру" 10 матчей назад, а перед этим у него было 26 матчей без шайб после того самого гола в Магнитогорске. Если о недавнем - против "Йокерита" у Александра -2 и два запоротых выхода 1 в 0. Компенсировал успешно.
Очки за передачи получил Владимир Жарков, на счету которого так же 3 блокшота и хит. Команда признала Владимира лучшим игроком матча. Жарков - один из тех, на которых держится результат "Салавата". Без таких рабочих хоккеистов уфимцы бы еще боролись за место в топ-8.
Статистика подтверждает слова Кадейкина
Кадейкин после игры заявил, что уфимцы всю игру владели инициативой. Числа подкрепляют его слова. В КХЛ не считают время владения шайбой, поэтому приходится опираться на Corsi (броски в створ и мимо, а также блокшоты при игре 5 на 5), и он сообщает о перевесе хозяев.
|СЮ
|Амур
|Разница
|Corsi
|62
|49
|13
|Corsi for, %
|55,86%
|44,14%
|11,71%
|Голы 5 на 5
|3
|1
|2
|Броски в створ 5 на 5
|27
|17
|10
|Точность 5 на 5, %
|11,11%
|5,88%
|5,23%
|PDO, %
|105,23%
|94,77%
|10,46%
|Броски в створ за минуту в атаке
|1,934
|2,747
|-0,813
|Блокшоты за минуту в защите
|0,867
|0,853
|0,014
Перевес гостей по броскам за минуту в атаке кажется обыденным, если не смотреть игру и помнить о том, что подопечные Александра Гулявцева в последнее время привыкли бросать много. На самом деле в Уфе они атаковали мало, но еще меньше сыграли в атаке (17:35-6:55), откуда и получилось такое удельное значение. "Салават" бросал примерно с одинаковой активностью - примерно 2,83 броска в среднем за пять минут.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|2
|3
|5
|7
|10
|12
|15
|19
|25
|28
|32
|34
|БВ Амур
|1
|1
|2
|4
|5
|9
|12
|14
|15
|19
|20
|20
|Разница БВ
|1
|2
|3
|3
|5
|3
|3
|5
|10
|9
|12
|14
|БВ СЮ за отрезок
|2
|1
|2
|2
|3
|2
|3
|4
|6
|3
|4
|2
|БВ Амура за отрезок
|1
|0
|1
|2
|1
|4
|3
|2
|1
|4
|1
|0
|Разница БВ за отрезок
|1
|1
|1
|0
|2
|-2
|0
|2
|5
|-1
|3
|2
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|Голы Амура за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|50,00%
|33,33%
|25,00%
|%БВ Амура за отрезок
|100,00%
Вбрасывания в этом сезоне у "юлаевцев" чаще не получаются, чем получаются. На сей раз, однако, этот компонент остался за "зелено-бело-синими".
|СЮ
|Амур
|%СЮ
|Зона атаки
|12
|9
|57,14%
|Средняя зона
|6
|6
|50,00%
|Зона защиты
|6
|6
|50,00%
|5 на 5
|20
|17
|54,05%
|В целом
|24
|21
|53,33%
В общем и в целом "юлаевцы" показали хорошее движение и передачи. Было достаточно затяжных позиционных атак как следствие.
Нападающие из топ-6 почти не проявили себя
Все же эту победу переоценивать опасно. Хороший матч для третьего звена - самый главный и точный вывод. Что отрабатывали перед плей-офф остальные - загадка. Первая тройка снова практически ничего не создала в атаке, Филип Ларсен пару раз подключался к атаке 5 на 5, но снова вхолостую, а Григорий Панин опять удалился.
Центр второго звена Александр Бурмистров неважно сыграл на вбрасываниях, выиграв только 4 из 16. У него до сих пор только один гол за уфимскую команду, и он не отработал в обороне, когда забросил Файзуллин. Бурмистров так "подарил" одноклубнику Захару Арзамасцеву -1 в протокол. Номер 92 стал единственным защитником хозяев с минусом, для лучшего игрока обороны команды это не критично, но приятного тоже мало.
Антон Бурдасов не забрасывает уже шесть матчей. За этот отрезок у него -4 и 21 бросок. Как он собирается уезжать в НХЛ, постоянно получая минусы? Его главная сила - финиш розыгрыша, завершающий разящий бросок в большинстве, 9 из 19 шайб он забросил при численном перевесе. Однако, игра в большинстве у уфимцев разладилась. Пропал с радаров и Бурдасов.
Большинство перестает быть козырем
У всех игроков первой тройки были проблемы с результативностью по ходу сезона. Как правило, они при этом все равно успешно реализовывали численное большинство. Однако в четырех последних матчах - ноль шайб в 11 попытках. Если взять более широкий диапазон: 2 гола в 23 последних попытках за восемь игр. Локально - примерно 8,7% использования численного перевеса. И это от команды, которая по голам 5 на 5 до матча с "Амуром" занимала 13 место в КХЛ, то есть, находится ровно посередине. То есть, если не удается забросить в ситуации общего положения, надо хотя бы использовать преимущество.
То, что сегодня в большинстве выходили Кадейкин и Жарков - еще и попытка обновить розыгрыш. Кадейкин и до этого не раз появлялся в розыгрыше, но обычно это было ненадолго и в составе второй спецбригады, которая в "Салавате" обычно появляется примерно на 40 последних секунд малого штрафа соперника. На сей раз вторая спецбригада начинала первый и третий розыгрыши. Ничем особым не запомнилась.
В этом сезоне Филип Ларсен в среднем наносит 2,2 броска за матч, на бросок меньше, чем раньше. Ларсен почти не спускается в глубину чужой зоны, открываясь под ван-таймер из круга вбрасывания или с его границ, меньше он бросает и от синей. Возвращение прежней схемы розыгрыша может помочь как самому защитнику, который наконец сыграет в свою игру, так и команде. Много голов в большинстве "Салават" оформляет усилиями Антона Бурдасова, который завершает розыгрыш. Шайбу ему фактически подносят на блюдечке с голубой каемочкой. Но Бурдасов много и промахивается, он же может и вымотаться, переиграв смену, если останется на большинство слишком надолго.
Точки роста
И все же основные надежды в реализации необходимо возлагать на первую тройку. Затишье лидеров под конец регулярного сезона - проблема. Бесспорно, победа это плюс. Пусть "Амур" и не топовая команда, скорее, аутсайдер (предпоследние на Востоке и уже без шансов на плей-офф), однако, эта виктория придаст уверенности команде и дополнительно цементирует шестое место в конференции. Точек роста у "Салавата" остается достаточно. Главные: голы первого звена, большинство, вбрасывания, голы с пятака, голы сходу. Ключевой успех матча: действия третьего звена, контроль шайбы, спокойная игра Кареева и вбрасывания.
Прибавлять и повышать требования к себе необходимо многим игрокам. Грядущая встреча с удивительно разыгравшимся "Барысом" - прекрасная мотивация и вызов. Мало ли, вдруг именно в Астану придется лететь на матчи первого раунда.