"Салават" взял реванш у "Амура", а тройка Кадейкина устроила бенефис

Экс-игрок НХЛ и медийная звезда Северной Америки Пол Биссонет в шутку называл себя "затычкой в четвертом звене". Но он шутил, ибо с функциями, в принципе, справлялся, а под закат карьеры выиграл в АХЛ Кубок Колдера. Николай Цулыгин и тренерский штаб же использовал названных игроков буквально в качестве затычек в четвертое звено. Ведь де-факто команда сыграла в три звена. Они не вышли на третий период, каждый провел по 7 смен, не сыграв и 5 минут. Я не считаю Павла Шэна гением, которого ненавидят в Уфе, однако, ему не доверяют, а без игры не стать хоть каким-то игроком. Кузьмин же давно готов к игре на взрослом уровне и предпочитать ему Максима Рыбина - очень спорный подход. Таким путем клуб никогда не вырастит себе хоккеистов хотя бы для четвертой пятерки.