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Башстат: морковь и яйца стали дешевле, огурцы и помидоры - дороже

2 февраля 2019, 07:05
Фото: Pixabay
В Башстате рассказали об итогах очередного мониторинга цен на продукты в магазинах республики.

По итогам проверки выяснилось, что больше всего на прилавках подорожали несезонные овощи - помидоры и огурцы - на 5,5% (159,5 рублей) и 3,3% (146,6 рублей). Выросла в цене и капуста - за килограмм можно отдать от 29,5 рублей в среднем.

Примерно в полтора раза подорожали сардельки, куры, сосиски, маргарин, масло, сахар, сыры и мясные консервы.

Зато доступнее (на 2,6%) стал килограмм моркови, который стоит от 23 рублей. Килограмм картофеля можно приобрести от 20,4 килограмм, десяток яиц - от 66,9 за десяток.

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