Башстат: морковь и яйца стали дешевле, огурцы и помидоры - дороже

По итогам проверки выяснилось, что больше всего на прилавках подорожали несезонные овощи - помидоры и огурцы - на 5,5% (159,5 рублей) и 3,3% (146,6 рублей). Выросла в цене и капуста - за килограмм можно отдать от 29,5 рублей в среднем.