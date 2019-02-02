Башстат: морковь и яйца стали дешевле, огурцы и помидоры - дороже

По итогам проверки выяснилось, что больше всего на прилавках подорожали несезонные овощи - помидоры и огурцы - на 5,5% (159,5 рублей) и 3,3% (146,6 рублей). Выросла в цене и капуста - за килограмм можно отдать от 29,5 рублей в среднем.
Примерно в полтора раза подорожали сардельки, куры, сосиски, маргарин, масло, сахар, сыры и мясные консервы.
Зато доступнее (на 2,6%) стал килограмм моркови, который стоит от 23 рублей. Килограмм картофеля можно приобрести от 20,4 килограмм, десяток яиц - от 66,9 за десяток.