Башстат: республику с начала года покинули 50,5 тысяч человек

Согласно данным отчета, период с января по май 2018 года республику покинули 50 567 человек. При этом в первые пять месяцев этого года в Башкирию приехали 46 667 человек. Численность населения региона уменьшилась на 3900 человек.

Традиционно главный миграционный прирост отмечен в Уфе – в столицу прибыло 11 704 человек, уехало 8814, Уфимском (прибыло 2 800, уехало 1 544), Иглинском районах (прибыло 1 746, уехало 1 024).

Напомним, в 2017 году общая миграционная убыль населения в Башкирии составила -2 607 человек. В 2016 году убыль составляла -7 390 человек.

Ранее мы сообщали о том, что миграционный прирост зарегистрирован только в двух районах. Положительное сальдо миграции по итогам 2017 года сложилось только в двух районах Башкирии - Уфимском и Иглинском. Глава региона призвал муниципалитеты и ведомства более глубоко анализировать миграционную ситуацию.