Башстат: республику с начала года покинули 50,5 тысяч человек
Только за май Башкирию покинули 9440 человек.
Согласно данным отчета, период с января по май 2018 года республику покинули 50 567 человек. При этом в первые пять месяцев этого года в Башкирию приехали 46 667 человек. Численность населения региона уменьшилась на 3900 человек.
Традиционно главный миграционный прирост отмечен в Уфе – в столицу прибыло 11 704 человек, уехало 8814, Уфимском (прибыло 2 800, уехало 1 544), Иглинском районах (прибыло 1 746, уехало 1 024).
Напомним, в 2017 году общая миграционная убыль населения в Башкирии составила -2 607 человек. В 2016 году убыль составляла -7 390 человек.
Ранее мы сообщали о том, что миграционный прирост зарегистрирован только в двух районах. Положительное сальдо миграции по итогам 2017 года сложилось только в двух районах Башкирии - Уфимском и Иглинском. Глава региона призвал муниципалитеты и ведомства более глубоко анализировать миграционную ситуацию.
- Всего мигрантов Республики Башкортостан по итогам 2016 года: прибывших – 123 тысячи, выбывших – 129 тысяч человек, - привел цифры Хамитов. - Минус 6 тысяч человек. По Татарстану прибывших – 80 тысяч, выбывших – 77 тысяч человек. Откуда у нас в республике такие большие миграционные потоки? Задаю вопрос нашей науке, нашим учёным, министерствам: почему у нас в полтора раза больше прибывших и в полтора раза больше выбывших по сравнению с Татарстаном? Давайте сравним с Самарой – немаленькая область, промышленно развитая. Прибывших – 60 тысяч, выбывших – 58 тысяч человек. У нас 123 тысячи прибывших, а там в два раза меньше, - резюмировал Рустэм Хамитов.