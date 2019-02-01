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В Башкирии увеличили срок убийце, избившему до смерти младенца

1 февраля 2019, 08:27
Фото: Mkset.ru
Приговор 43-летнему Рустему Ямалетдинову, который признан виновным в убийстве младенца, изменен, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре 2017 года родители троих детей оставили их с бабушкой, отправившись из деревни Кургашлы Бурзянского района в кредитное учреждение Магнитогорска.

Вечером пенсионерка пригласила в дом своего приятеля для совместного распития алкоголя. Когда пьяного мужчину стал раздражать плач младшего ребёнка, он вынес его без верхней одежды из дома на улицу, оставив лежать на крыльце, а после несколько раз ударил младенца ногой. Четырёхмесячный мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Тело малыша обнаружили соседи, которые пришли проведать детей по просьбе родителей.

Ранее Верховный суд приговорил мужчину к 13,5 годам лишения свободы. Государственный обвинитель, предлагавший приговорить виновного к 18 годам лишения свободы, обжаловал судебное решение.

Верховный суд России согласился с доводами прокуратуры республики и увеличил назначенное Ямалетдинову наказание до 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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