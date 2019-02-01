В Башкирии увеличили срок убийце, избившему до смерти младенца

В октябре 2017 года родители троих детей оставили их с бабушкой, отправившись из деревни Кургашлы Бурзянского района в кредитное учреждение Магнитогорска.
Вечером пенсионерка пригласила в дом своего приятеля для совместного распития алкоголя. Когда пьяного мужчину стал раздражать плач младшего ребёнка, он вынес его без верхней одежды из дома на улицу, оставив лежать на крыльце, а после несколько раз ударил младенца ногой. Четырёхмесячный мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Тело малыша обнаружили соседи, которые пришли проведать детей по просьбе родителей.
Ранее Верховный суд приговорил мужчину к 13,5 годам лишения свободы. Государственный обвинитель, предлагавший приговорить виновного к 18 годам лишения свободы, обжаловал судебное решение.
Верховный суд России согласился с доводами прокуратуры республики и увеличил назначенное Ямалетдинову наказание до 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.