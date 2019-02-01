В Башкирии увеличили срок убийце, избившему до смерти младенца

Вечером пенсионерка пригласила в дом своего приятеля для совместного распития алкоголя. Когда пьяного мужчину стал раздражать плач младшего ребёнка, он вынес его без верхней одежды из дома на улицу, оставив лежать на крыльце, а после несколько раз ударил младенца ногой. Четырёхмесячный мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Тело малыша обнаружили соседи, которые пришли проведать детей по просьбе родителей.