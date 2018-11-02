В Башкирии няне, избившей младенца, ужесточили приговор

Верховный суд республики утвердил приговор 44-летней жительнице Стерлитамака, которую приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в августе 2017 года обвиняемая через социальную сеть была нанята в одну из семей Стерлитамака в качестве няни по уходу за 8-месячным ребенком.

В декабре 2017-го года мать ребенка заметила у него гематому на ушах. Тогда в семье решили поставить камеры видеонаблюдения в доме. После просмотра в семье убедились, что няня отличалась жестокостью, неоднократно избивала ребенка в течение всего дня. Как выяснилось, женщину раздражал детский плач. За это она его ударяла по голове, шлепала по телу, вдавливала лицо в подушку.

Тогда семья обратилась за помощь в полицию. Потерпевшая сторона и прокуратура обжаловали приговор суда, посчитав его чрезмерно мягким.