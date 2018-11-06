В Башкирии мужчина избил младенца и оставил умирать его на улице
Верховный суд республики вынес приговор в отношении 43-летнего жителя Бурзянского района.
Его признали виновным в убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В суде удалось установить, что в октябре прошлого года родители троих детей оставили их с бабушкой, отправившись из д. Кургашлы в кредитное учреждение Магнитогорска. Пенсионерка, оставшись наедине с детьми, по какой-то причине решила выпить и позвала в гости своего приятеля. В какой-то момент пьяного мужчину стал раздражать детский плач четырехмесячного малыша. Тогда мужчина взял младенца, вынес без верхней одежды на улицу, оставив умирать прямо на крыльце. Впоследствии он несколько раз ударил его ногой. Малыш скончался от черепно-мозговой травмы.
Тело его нашли соседи, которые пришли проведать детей по просьбе родителей. Вину свою подсудимый не признал.
Суд приговорил его к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. В пользу потерпевших также взыскано 850 тыс. рублей компенсации морального вреда.