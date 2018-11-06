В Башкирии мужчина избил младенца и оставил умирать его на улице

В суде удалось установить, что в октябре прошлого года родители троих детей оставили их с бабушкой, отправившись из д. Кургашлы в кредитное учреждение Магнитогорска. Пенсионерка, оставшись наедине с детьми, по какой-то причине решила выпить и позвала в гости своего приятеля. В какой-то момент пьяного мужчину стал раздражать детский плач четырехмесячного малыша. Тогда мужчина взял младенца, вынес без верхней одежды на улицу, оставив умирать прямо на крыльце. Впоследствии он несколько раз ударил его ногой. Малыш скончался от черепно-мозговой травмы.