Сами Лепистё: В этом году мы хотим преодолеть барьер в виде второго раунда

- После ухода из Уфы вы уже второй сезон играете в родном клубе. Как вам в "Йокерите"?
- Было здорово вернуться домой. Это самая первая команда, за которую я играл в Финляндии. Было особенно приятно сюда вернуться.
- В Уфе вам не предлагали контракта. Но почему вы сами не инициировали переговоры? Казалось, вам здесь нравится.
- Как вы и сказали, мне не предложили контракт. Я стал искать другую команду. "Йокерит" хотел меня видеть, и это был для меня хороший вариант, мы с женой ждали двойню. Было бы проще вернуться домой, где дети бы родились. Мне очень нравилось здесь играть, это было хорошее время.
- Вы держите контакт с игроками "Салавата"?
- Да, в основном, с иностранцами. Когда мы играем в Уфе, всегда приятно их увидеть.
- Хартикайнен очень хорошо играет против "Йокерита".
- Ха-ха! Да, каждый раз он проводит с нами успешные матчи. Он хороший игрок.
- Вам интересно играть против финнов в КХЛ или вы не обращаете на это внимание? Известно, что за океаном россияне-соперники много общаются, оказавшись в одном городе.
- Да, конечно. Конечно, когда я играл в России, все было по-другому. Было здорово видеться с финскими игроками. Сейчас, правда, почти все в команде финны и ситуация другая. Но всегда было приятно и интересно играть против финнов.
- За родной клуб вы не играли 10 сезонов. Насколько комфортнее играть дома и есть ли разница в организации по сравнению с другими клубами?
- В основном разница в языковом барьере. Конечно, проще играть дома. Везде, где я играл в КХЛ, была хорошая организация, особенно, в Уфе. Все было организовано очень аккуратно и жаловаться не на что. Так что ключевое различие в языке, здесь все по-фински и поэтому более понятно. В остальном - не думаю, что есть большая разница.
- Ваш отец играл за "Йокерит" в 80-ые и становился чемпионом. Как он прокомментировал ваш переход? "Сын, теперь твоя очередь"?
- Ха-ха! Нет, мы так не говорили. Он знал о моей ситуации с контрактом, знал, какие есть варианты. Это было хорошим решением, подписать контракт с "Йокеритом" и играть дома. Он не участвовал в переговорах, хотя я и разговаривал с ним. Но таких разговоров, что я должен вернуться домой, не было. Безусловно, он рад чаще видеть меня дома.
- Перейдя в "Йокерит", вы впервые с 2013 года вернулись в западную конференцию. Однако, расстановка сил на Западе поменялась за это время - СКА и ЦСКА лидируют с аномальным отрывом. Что вы думаете о конкуренции в конференции и ваших шансах в плей-офф? В этом сезоне вы трижды проиграли СКА и обменялись победами с ЦСКА.
- Это две топовые команды. Мы тоже хотим быть на их уровне, хотя они всегда выше в таблице как минимум на 10 очков. Да, здесь не так, как на Востоке, но победить СКА и ЦСКА реально. Это очень тяжелый вопрос, у нас были с ними трудные матчи, это действительно серьезные соперники, что еще к этому добавить?
- "Йокерит" выиграл 16 из 22 матчей в сентябре и октябре. Затем 12 побед в 21 матче в ноябре и декабре. Сейчас у вас только 4 победы в 9 играх 2019 года. Что происходит?
- Слишком много взлетов и падений. В некоторых матчах мы показываем свой лучший хоккей, но некоторые были проиграны, когда мы играли очень хорошо. Думаю, сказывается и расписание, мы много играем на выезде против сильных команд. Если бы мы шли в более ровном ритме, мы могли бы выиграть больше матчей. Я не думаю, что у нас есть проблемы. Большинство в последнее время работает не всегда, но, думаю, оно наладится. Перед плей-офф все должно сложиться. В противном случае игра закончится. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы наладить свою игру. Лучше играть как в обороне, так и в нападении, не удаляться, забрасывать в большинстве.
- Вы не поехали на Матч звезд в Казани, решив больше сосредоточиться на клубе в такой непростой ситуации?
- Нет, у меня было небольшое повреждение лодыжки. Мы решили, что будет лучше разобраться этим перед серией тяжелых матчей.
- В России периодически переводят материалы финских СМИ. Многие журналисты и болельщики из вашей страны скептически и даже негативно относятся к участию "Йокерита" в КХЛ. Одна из причин - конкуренция. За четыре сезона "Йокерит" так и не пробился в финал Запада. Как прокомментируете это? Нужна ли КХЛ в Финляндии?
- Я думаю, это хорошо. Здесь хороший хоккей, нам нравится играть в КХЛ. Я стараюсь не обращать внимания на негатив. Да, я знаю, что до начала сезона тоже были негативные материалы, но, думаю, причины больше политические. Я сосредоточен на хоккее. На наши матчи все равно приходят люди, и мы больше думаем об игре и стараемся не обращать внимания на политику. В этом году мы хотим преодолеть барьер в виде второго раунда и победить и СКА, и ЦСКА, по крайней мере, одну из этих команд. Придется сыграть как минимум с одним из этих соперников. Мы осознаем, что это топовые команды Запада и если ты хочешь выиграть Кубок Гагарина, тебе надо пройти их. Это наша цель, мы хотим пробиться в финал конференции. Это тяжелая задача, но мы можем это сделать. Мы уже доказывали, что их можно победить. В прошлом сезоне у нас была хорошая серия с ЦСКА, но в концовке они оказались сильнее. Да, это трудно, но мы верим, что это возможно.
- Игры против СКА считаются за замену хельсинского дерби с ХИФК?
- Ха! Возможно. Думаю, что-то в таком духе. Пожалуй, они считаются за замену.
- Ваша команда попала в историю КХЛ иначе - вы победили ЦСКА в самом долгом матче в истории лиги ("Йокерит" выиграл пятый матч в Москве 2:1ОТ, игра шла 142:09 - прим. ред.). Вы сами лично сыграли тогда 52:17 и сделали голевую передачу на победный гол.
- Помню, что периоды сменялись очень быстро, потому что уже не было коммерческой паузы для ТВ-трансляции. Когда мы раз за разом возвращались в раздевалку, все были такими уставшими: "Все, до свидания". Мы уже начинали смеяться над этим, хотя, конечно, хотелось выиграть. В перерывах очень хотелось есть. Матч занял очень много времени, я даже не помню, который час был в Москве, что-то вроде пол-второго ночи. Бесспорно, это был особенный матч. Все, что оставалось - продолжать играть, больше не было мыслей ни о чем.
- Это уже не столь эпично, но вы еще играли в Таллине. "Йокерит" провел два матча со "Спартаком" и "Северсталью" в рамках Tallin hockey weekend. Ваши впечатления от этого опыта? Эстония - довольно экзотичная страна для хоккея.
- Было забавно. Небольшая, но хорошая арена. Было много болельщиков, много шума. Хорошая атмосфера, в которой приятно играть. Думаю, болельщикам понравилось. Для нас это было не то же, что и играть на "Хартвалле", по сути, это был выездной матч. Все же это был позитивный опыт.
- Как вы отнеслись к отмене Кубка Мира и недопуску игроков НХЛ на Олимпийские игры?
- В прошлый раз было здорово участвовать, было весело. Я не очень об этом задумывался, не думаю, что меня бы еще раз позвали в сборную. Для них же хуже, потому что это было прекрасное событие.
- У вас было ощущение неполноценности последнего олимпийского турнира?
- Действительно, можно сказать, что это не так, как обычно, потому что не было энхаэловцев. Но это все еще Олимпиада и победил сильнейший. У России была лучшая команда. Думаю, для каждого, кто был участником Игр, это особый опыт. Конечно, с точки зрения фанатов это не лучшая идея НХЛ, они хотели увидеть лучших игроков. Но что мы могли поделать? Надеюсь, они передумают.
- Чего не хватило Финляндии в Пхенчане? У Суоми достаточно хороших игроков в Европе.
- У нас была хорошая команда, и играли мы тоже хорошо. У всех была уверенность, что мы можем выиграть. Мы проиграли Швеции два матча, но должны были побеждать в этих играх. Мы должны были побеждать Канаду. Время не повернуть вспять. Конечно, нам хотелось лучшего результата.
- У вас все же есть медали Ванкувера-2010 и Сочи-2014. Считаете ли вы эти бронзовые награды своими главными достижениями в карьере?
- Думаю, да. Ванкувер, Канада, место, где хоккей - главный спорт. Все вокруг говорят о хоккее, собрались лучшие игроки со всего мира. Это было удивительно. Я могу сказать то же о Сочи. Великолепные воспоминания. Мне повезло быть частью этих команд.
- Одним из героев Игр стал прекрасно вам знакомый Кирилл Капризов. В прошлом сезоне в "Йокерите" зажигал Эли Толванен, сейчас на высоком уровне играет Кристиан Весалайнен. Что отличает этих молодых талантов от других нападающих того же возраста?
- Играть с Кириллом было удивительно. Я помню его по Новокузнецку, уже тогда я увидел, как он одарен и силен. Было здорово играть с ним в Уфе. Что их отличает? Конечно, их навыки и жажда победы. Они очень талантливы и умеют все, что нужно, чтобы забрасывать шайбы. Они хорошо контролируют шайбу, играют в углах, у них сильные броски. У Эли один из лучших бросков в касание, что я видел. Кристиан очень крупный и тоже хорошо бросает. Все эти парни отлично бросают, особенно, по сравнению с нами, стариками. Играть с ними классно. Надеюсь, у каждого из них будет долгая и успешная карьера.
- Вы назвали себя стариком.
- Ха! Я не считаю себя старым, просто иногда я сравниваю себя с этими ребятами и думаю: "Боже, я старше их на 14 лет".
- Вы можете сравнивать себя с хорошим вином.
- О, спасибо. Я люблю так думать.
- Состав "Салавата" сильно изменился и теперь у команды новый тренер. Какая, по-вашему, сейчас команда у Уфы и чего вы ожидаете от встречи?
- Осталось не так много ребят по сравнению с тем временем, когда я там играл. У них все еще хорошая команда. Я не так много видел их игр в этом сезоне. Хорошее катание, много обученных игроков. Хартикайнен хорошо играет против нас. Нам нужно меньше удаляться и не позволять им играть в большинстве. Это будет трудная игра, но, я думаю, мы можем выиграть.