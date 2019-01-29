Сами Лепистё: В этом году мы хотим преодолеть барьер в виде второго раунда

- Я думаю, это хорошо. Здесь хороший хоккей, нам нравится играть в КХЛ. Я стараюсь не обращать внимания на негатив. Да, я знаю, что до начала сезона тоже были негативные материалы, но, думаю, причины больше политические. Я сосредоточен на хоккее. На наши матчи все равно приходят люди, и мы больше думаем об игре и стараемся не обращать внимания на политику. В этом году мы хотим преодолеть барьер в виде второго раунда и победить и СКА, и ЦСКА, по крайней мере, одну из этих команд. Придется сыграть как минимум с одним из этих соперников. Мы осознаем, что это топовые команды Запада и если ты хочешь выиграть Кубок Гагарина, тебе надо пройти их. Это наша цель, мы хотим пробиться в финал конференции. Это тяжелая задача, но мы можем это сделать. Мы уже доказывали, что их можно победить. В прошлом сезоне у нас была хорошая серия с ЦСКА, но в концовке они оказались сильнее. Да, это трудно, но мы верим, что это возможно.