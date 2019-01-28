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Сбербанк представит возможности первого российско-американского акселератора

28 января 2019, 14:42
Фото: wikipedia.org
Инвесторам покажут успехи тридцати команд, поработавших в акселераторе.

Возможности акселератора (компании, бизнес которой состоит в помощи другим компаниям – прим.), представят инвесторам 5 февраля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на руководителя дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (Sber X) Марка Завадского. Акселератор запустил Сбербанк и американская компания «500 Startups».

Всего перед инвесторами выступят представители 30 команд, они все прошли двухмесячную школу в акселераторе.

Также 5 февраля семь стартапов будут отобраны для командировки в Кремниевую долину. Там они пройдут новое 4-недельное обучение, чтобы развивать свой бизнес за границей. После чего они уже предстанут перед американскими инвесторами.

По словам Марка Завадского, 5 февраля тридцать команд выступят перед президентом Сбербанка Германом Грефом, руководителями крупных российских корпораций и компании «500 Startups», а также представителями венчурных фондов и бизнес-ангелов.

А эксперты отберут семь лучших команд, чей бизнес, по их мнению, способен стать успешным и за рубежом.

Справка. Акселератор был запущен осенью 2018 года, на участие в нем претендовали 840 команд. Было отобрано 30. В отборе участвовали эксперты Сбербанка, американской компании «500 Startups» и 25-ти крупных компаний и инвестиционных фондов страны.

В числе отобранных команд, около 70% больше трех лет занимаются бизнесом, каждая пятый стартап основан кандидатами наук.

В числе партнеров по проведению акселератора такие кампании, как «Магнит», Ростелеком, «Северсталь», МТС, «Рамблер», «Яндекс.Деньги», S7 Airlines и «Ашан».

Среди прошедших отбор стартапов – проекты в области медицины, промышленности, технической сферы, B2B-сервисы. В ряде проектов применяются технологии искусственного интеллекта и нейросетей.

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