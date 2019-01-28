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Депутат горсовета Сибая Идрисов рассказал жителям о пользе серы

28 января 2019, 13:00
И пообещал, что перед сибайцами выступит профессор БГУ на эту тему.

На одной из встреч с горожанами перед ними выступил депутат городского совета Сибая Рашит Идрисов.

По словам депутата, сера - необходимое для жизни и организма вещество.

- Даже в ухе сера есть - она не допускает туда мелких насекомых, - сказал он. - Вы об этом все прекрасно знаете.

- Сажайте рассаду, никакого вреда для нее от карьера не будет, - также сказал депутат. Также он пообещал что перед сибайцами выступит на эту тему один из докторов химических наук, профессор БГУ.

Рашит Идрисов является с 1998 года председателем Сибайского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

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