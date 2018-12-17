В Башкирии до конца декабря точно будут сданы пять высотных домов

- 64 дома сдаем в 2019 году - амбициозная задача. Однако финансовой схемы по некоторым домам нет до сих пор. Поэтому прошу в следующий понедельник представить мне финансово-экономические механизмы решения этой непростой ситуации. У нас должно быть понимание, куда мы дальше двигаемся, - отметил врио главы региона Радий Хабиров.