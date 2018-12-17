В Башкирии до конца декабря точно будут сданы пять высотных домов

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии вновь был заслушан доклад о текущей ситуации со сдачей домов, которые возводятся с использованием средств дольщиков.
Как сообщил глава Госкомстроя РБ Григорий Невоструев, по состоянию на 17 декабря, в регионе насчитывается 97 проблемных домов. В реестр обманутых дольщиков включены 2700 человек, и эта цифра продолжает расти. За 11 месяцев 2018 года из перечня проблемных домов исключены 11, большинство из которых находится в Уфимском районе, Уфе, Салавате и Нефтекамске. Ключи от своих долгожданных квартир получили 674 дольщика.
До 25 декабря в республике запланирован ввод в эксплуатацию пяти многоквартирных домов. Один из них – это дом №7 в микрорайоне «Дема-9», а четыре практически готовых дома находятся в Ново-Булгаково.
В январе-феврале 2019 года планируется завершение строительных работ в трех домах «Миловского парка» в Уфимском районе. Ключи от квартир получат 230 дольщиков.
Всего же в 2019 году планируется завершить строительство 64 многоквартирных домов для этой категории новоселов.
- 64 дома сдаем в 2019 году - амбициозная задача. Однако финансовой схемы по некоторым домам нет до сих пор. Поэтому прошу в следующий понедельник представить мне финансово-экономические механизмы решения этой непростой ситуации. У нас должно быть понимание, куда мы дальше двигаемся, - отметил врио главы региона Радий Хабиров.