Радий Хабиров о проблеме дольщиков: «Варианты решения мне хорошо известны»

Радий Хабиров поручил в течение ближайших двух недель представить ему актуализированный план-график работ по каждому объекту, а через полтора месяца – утвердить финансовые схемы. Он отметил, что правоохранительные органы также должны подключиться к этому процессу и изучить законность действий застройщиков. Радий Фаритович также подчеркнул, что будет лично контролировать ситуацию.

- Я внимательно изучил структуру обращений граждан и хорошо представляю себе остроту проблемы. Именно поэтому и поручил правительству в первый же рабочий день на первом же заседании этим заняться. Варианты решения мне хорошо известны, они протестированы на моих прежних местах работы, и в республике также закроем этот вопрос настолько скоро, насколько это в принципе возможно, - написал руководитель республики. - Сегодня правительство представило мне конкретный план, и тут тоже будем кропотливо проблему дожимать. В течение недели-двух будут уточнены планы-графики работ. В течение месяца-полутора – утвердим финансовые схемы. Контроль – в еженедельном режиме правительством, ежемесячно – на моем уровне. Кроме того, важно отработать с силовиками относительно правовой оценки тех, кто, собственно, сделал дольщиков обманутыми. И самое главное – мы должны выстроить систему так, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.