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В Уфе в частном доме обнаружили лабораторию синтетических наркотиков

16 декабря 2018, 10:31
Фото: 02.мвд.рф
Полицейские задержали организатора нарколаборатории.

В Уфе сотрудники полиции задержали подозреваемого в организации нарколаборатории, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. У него изъята особо крупная партия наркотических веществ.

Сначала в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии задержали 46-летнего уфимца, у которого в ходе личного досмотра изъято более 26 граммов наркотического средства, известного как «скорость».

Затем обыскали его дом, который снимал мужчина, и обнаружили там более 1,8 килограмм того же наркотика, а также приспособления для изготовления «синтетики» и прекурсоры.

По предварительной версии, мужчина снял частный деревянный дом в Советском районе Уфы, где и организовал лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Свой продукт он расфасовывал по упаковкам и сбывал бесконтактным способом потребителям.

- По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Задержанный находится под стражей.

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