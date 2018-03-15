В Уфе задержали наркоторговца с двумя килограммами «синтетики»

У 33-летнего жителя Сипайлово в Уфе полицейские обнаружили и изъяли из сумки три пакетика с наркотическим средством синтетического происхождения, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

При обыске его квартиры изъяли более двух килограммов наркотического вещества. Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».