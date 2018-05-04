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В Уфе задержали наркогруппировку и изъяли 120 тысяч доз «синтетики»
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В Уфе задержали наркогруппировку и изъяли 120 тысяч доз «синтетики»

Сегодня, 11:23ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Пресс-служба МВД по РБ
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