В Уфе задержали наркогруппировку и изъяли 120 тысяч доз «синтетики»

42-летний житель Кушнаренковского района вместе с 31-летней женщиной создали организованную группу с целью сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки в Иглинском, Кушнаренковском районах и в городе Уфе, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Организаторы втянули в распространение наркотиков своих знакомых и вместе с ними раскидывали закладки в подъездах, под деревьями и заборами. "Клиенты" оплачивали счет и получали информацию о местонахождении закладки.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проследили за передвижениями сбытчиков и задержали их с 20 граммами синтетического наркотика. В доме одного из дилеров обнаружили более 550 граммов наркотического вещества.

В результате изъяли более 1,2 килограмма синтетических наркотиков, 202 сим-карты, 22 сотовых телефона, 2 планшета, 2 ноутбука, 13 банковских карт и свыше 54 тысяч рублей. Количество изъятых наркотиков составляет примерно 120 тысяч доз на сумму около 60 млн рублей.