В Уфе суд вынес приговор 13-ти наркодилерам за крупную партию синтетики
Как установлено в суде, наркодилеры планировали распространять запрещенные вещества через «закладки», получая оплату через электронные платежные системы. Действия преступной группы были пресечены полицейскими в 2015 году. Девять из них задержаны в Мелеузе и Уфе, остальные четверо - в Казани и Оренбурге. Дома у наркодилеров было изъято в общей сложности свыше 3,4 кг наркотиков, а также 6 электронных весов и фольга для упаковки разовых доз «скорости».
В зависимости от роли и степени участия в поставке наркотиков они признаны виновными по различным частям ст.228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков).
- Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 3 лет 3 месяцев до 10 с половиной лет в исправительных колониях общего и строгого режимов, - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.