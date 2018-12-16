Экс-игрок "Толпара" Руслан Гайсин: Мы знали, зачем едем в Китай и что нас здесь ждет

- После ухода из системы "СЮ" вы потратили на поиск команды несколько месяцев до официального дебюта в ВХЛ за “Спутник”. Как проводили время? Насколько тяжело было найти команду?
- Тяжелее было даже не искать команду, а сидеть без дела, глядя на парней, с которыми я играл, которые уже вовсю вошли в сезон. То с детьми подкатывался, то с любителями.
В какой-то момент мне позвонил агент и предложил вариант с Новокузнецком. Я пробыл там порядка дней десяти. После ко мне подошел менеджер и сказал, что я выгляжу так же, как местные воспитанники, поэтому нет смысла держать приезжих этого возраста.
Приехал домой, пару дней опять покатался, потом позвонили из БИФКа, попросили сыграть за них, пока не найду команду. Согласился, конечно же. Поехал в Казань с институтом. После первой же игры агент сообщил, что есть вариант с Нижним Тагилом. Скинул номер тренера, созвонились.
- Не смущало, что “Спутник” был последней и самой бедной командой?
- Меня вообще ничего не смущало. Меня ничего не могло смутить в тот момент. Главное было -играть.
- Чем запомнилось первое время в новой лиге и команде? Удалось забросить в первых двух матчах.
- Этим и запомнилось - удалось удачно влиться. Сразу эмоции. Всё новое, во взрослом хоккее надо быстрее принимать решения - всё это банальные слова, а вот то, что забил, это запомнилось.
- Позже состоялся переход в “Ценг Тоу”. Как вы сами смотрели на идею играть за клуб в другой стране? Как восприняла семья?
- Да как-то нормально. Был еще вариант с “Саровом”. И мне там понравилось, и тренерам я понравился. Но агент сказал, что есть вариант в Китае. Убедил, что здесь получше. Посоветовались. А такое, что другая страна - никаких вопросов. У меня было несколько знакомых, которые здесь играли в прошлом году. Посоветовавшись с ними, спокойно принял решение, что здесь будет комфортно. Жены, детей у меня нет. Для родителей нет большой разницы, я все равно приезжал домой только на Новый год.
- Как вам вообще Цзилинь?
- Всё необходимое для жизни есть. Хороший город в провинции Китая. Иногда не хватает русской или европейской кухни, здесь не распространено это. Но в целом всё нормально, живем в хороших условиях. Грех жаловаться. Проживаем в гостинице. Тренируемся в местном дворце спорта. Не везде в ВХЛ есть такие дворцы. Шикарный.
- Насколько могу судить, лыжи и шорт-трек в Цзилине очень популярны, а хоккей - не особо.
- Шорт-трек здесь очень популярен, отсюда даже есть олимпийский чемпион по шорт-треку (Ли Цзьянжоу - прим.ред.). К хоккею поменьше внимания, но тоже неплохо. Если честно, я думал, будет меньше народа.
- Обычно на матчах примерно 1200-1300 человек, только на игре с “Рубином” неожиданно было 5296.
- А это было потому, что было запоздалое открытие сезона. С этим и связано.
- У “Ценг Тоу” нет отдельного сайта и про команду почти ничего не пишут даже на китайском. Есть группа ВКонтакте (на которую вы даже не подписаны), где результат матча могут опубликовать через два дня после игры. Вас не смущает эта информационная тишина?
- Знаю, что такое есть, но, думаю, ни меня, ни команду это особо не смущает. Я не знаю, как в Китае к этому относятся. В плане фото и новостей, конечно, для журналистов и болельщиков есть какие-то неудобства, но для игроков такого нет. Думаю, со временем к этому придут.
- В Китае действует государственная цензура и под запретом некоторые привычные сайты. Есть ли вещи, о которых запрещено говорить игрокам, даже если они не китайцы?
- Нет, таких вещей нет, и никаких условий не ставили. Наше дело - играть в хоккей. VPN и прокси, конечно, у всех на телефонах есть. Тормозит очень. С интернетом очень большие проблемы. Для местных жителей, может, интернет хороший, но когда VPN подключаешь, то тормозит.
- Вы были на Великой Китайской стене. Расскажите про это восхождение. Что за медаль на фото?
- Наверху есть магазинчик. Доходишь туда, покупаешь за 30 юаней медаль, на ней при тебе пишут твое имя или что захочешь. Круто, конечно, было побывать на Великой китайской стене. Мы провели в Пекине 5-7 дней. Все дни, что мы там пробыли, было солнечно и хорошо, а в тот день, когда повезли, был туман и смог. Весь вид туман испортил. А так - круто. Но я так понимаю, это не основная часть Великой Китайской стены, это туристический уголок, если можно так сказать. Но всё равно очень красиво.
- Слышал, что в Китае зарплаты относительно выше, чем в ВХЛ и всё стабильно.
- Оклад получаем в юанях. Всё стабильно и хорошо в этом плане, никаких задержек нет.
- Между Цзилинем и Питером - 6225 км. Расскажите о большом количестве поездок.
- Можно сказать, уже привык. Долго, конечно, добираемся. Но мы знали, зачем едем в Китай и что нас здесь ждет. Именно в Цзилине аэропорта нет. Мы едем в аэропорт города Чанчунь примерно в полутора часах от нашего города и оттуда вылетаем в Пекин. Оттуда уже направляемся.
- Согласно сайту ВХЛ, у вас в команде всего один китаец, Ван Шэнли, и он даже не похож на китайца. Зачем стране вообще такая команда?
- Для привлечения вообще внимания к хоккею. Думаю, чем лучше будет результат, тем больше людей будет интересоваться хоккеем. У нас не один китаец, а пятеро. Ван Шэнли - такой русско-канадский китаец.
- Помимо вас за “Ценг Тоу” еще играют бывшие “толпаровцы” защитник Иван Биткин и вратарь Ильяс Гафиуллин.
- Биткин в прошлом году играл в этой команде, с ним я и советовался по поводу команды и жилья в Китае. Ильяс уже по ходу сезона перешел из новокузнецкого “Металлурга”. Мы вообще не планировали пересечься здесь. Конечно, Иван помог мне влиться в коллектив. Костяк команды по сравнению с прошлым годом не сохранился. Ильяс присоединился к нам на выезде и у него даже не было времени на раскачку, сразу была игра в Ангарске.
- “Батыра”, с которым вы доходили до полуфинала МХЛ-Б, больше нет. Как вы отреагировали на эту новость? Общались с кем-то из клуба?
- Только с администратором. Какая-то ностальгия, конечно, связана с этим клубом. Но в НМХЛ в принципе почти не осталось команд. Даже Лиги, можно сказать, почти не осталось, все уменьшается и уменьшается. А “Батыр”, сейчас, по-моему, выступает в ЮХЛ.
- Стали ли вы более трезво и хладнокровно относиться к устройству хоккея в России, поиграв в ВХЛ, где могут месяцами не платить и покупать места в командах?
- К задержкам зарплат стал более хладнокровно относиться. В этом сезоне всё, слава богу нормально, я с таким не сталкиваюсь.
- Какие ближайшие цели вы ставите в своей карьере?
- На сезон и именно для команды - хочется, конечно, войти в плей-офф. В прошлом сезоне, к сожалению, не получилось. В этом году хочется попасть в плей-офф и нам нужно это сделать. Задача перед нами такая ставится. Всё интересное начинается именно в играх навылет. На несколько лет вперед загадывать не буду - главное стабильно выступать, расти и идти к своей цели, к КХЛ.