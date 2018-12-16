Экс-игрок "Толпара" Руслан Гайсин: Мы знали, зачем едем в Китай и что нас здесь ждет

- Наверху есть магазинчик. Доходишь туда, покупаешь за 30 юаней медаль, на ней при тебе пишут твое имя или что захочешь. Круто, конечно, было побывать на Великой китайской стене. Мы провели в Пекине 5-7 дней. Все дни, что мы там пробыли, было солнечно и хорошо, а в тот день, когда повезли, был туман и смог. Весь вид туман испортил. А так - круто. Но я так понимаю, это не основная часть Великой Китайской стены, это туристический уголок, если можно так сказать. Но всё равно очень красиво.