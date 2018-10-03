Четверо игроков "Толпара" вызваны в юниорскую сборную России

Сборы проходят в подмосковном Новогорске. На сборах в Новогорске сейчас находятся 28 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих). Среди них и представители молодежной команды "Толпар". На место в составе сейчас претендуют защитник Семён Чистяков, нападающие Родион Амиров, Данил Башкиров и Владимир Баканин.

Напомним, недавно главный тренер юниорской сборной Владимир Филатов приезжал в Уфу посмотреть матчи «Толпара» и конкретно на интересующих его игроков. Сбор завершится 9 октября. После чего подопечные Филатова отправятся в чешский Пршибрам. Там, 11, 12 и 13 октября пройдут контрольные матчи со сборной этой страны (U-18). А накануне двое воспитанников СДЮШОР ХК "Салават Юлаев", защитник «Толпара» Шакир Мухамадуллин и форвард Александр Пашин в составе юниорской сборной России, где собраны хоккеисты не старше 17 лет, дважды обыграли команду Латвии, чьи игроки были на год старше. Оба матча завершились с одинаковым счетом 2:1.